Lipödem: Krankheit in drei Stadien unterteilt

Hagen. Die Krankheit Lipödem lässt sich in drei Stadien unterteilen.

Die Tatsache, dass Britta Stiebler die Auswirkungen ihres Lipödems unter Kontrolle halten kann, hat quasi eine geistige Wende in ihrem Leben eingeleitet. Sie schult um. Zur Heilpraktikerin. Nach Abschluss der medizinischen Ausbildung möchte sie sich selbstständig machen. „Ich will anderen Frauen helfen, ihr Lipödem in den Griff zu bekommen. Ich habe in den vergangenen Jahren viele Techniken und Verhaltensweisen erlernt, mit denen man das schaffen kann, und das will ich weitergeben.“

Lymphabfluss, Ernährung, Akupunktur – sie möchte die Sache, wenn man es so nennen will, alternativ angehen und dabei behilflich sein, das Lipödem als Teil des Körpers zu akzeptieren, dem man durch bestimmte Rahmenbedingungen immer Beachtung schenken muss. „Aufhören wird das nie“, sagt Britta Stiebler. Und je nach Leidensdruck hinterlässt das Lipödem nicht nur körperliche, sondern auch psychische Spuren.

Britta Stiebler beispielsweise trägt bis heute ungern einen Bikini. Obwohl, wie sie selbst sagt, das eigentlich gehen würde. Dafür lebt sie gesund, treibt Sport und hat vor allem für sich erkannt: „Ich lasse dieses Thema kein Tabu mehr sein. Ich will es offen angehen.“

Ursachen nicht voll erforscht

Die Deutsche Gesellschaft für Phlebologie (das Fachgebiet beschäftigt sich mit Gefäßerkrankungen) erklärt, dass die Ursachen des Lipödems nicht vollständig erforscht seien. Eine erbliche Veranlagung und hormonelle Veränderung wie Pubertät oder Schwangerschaft würden eine Rolle spielen. „Zusätzlich zur Vermehrung und Vergrößerung der Fettzellen werden die Blutkapillaren durchlässiger, so dass sich Flüssigkeit im Gewebe sammelt. Gemeinsam führen diese krankheitstypischen Symptome zu einem erhöhten Druck im Unterhautfettgewebe, der dann Beschwerden wie Spannungsgefühle bedingt“, schreibt die Gesellschaft auf ihrer Homepage.

Eine Kompressionstherapie, die manuelle Lymphdrainage, Sport und Bewegung seien zentrale Bestandteile der Behandlung. In manchen Fällen käme auch eine Fettabsaugung infrage.

Drei Stadien der Krankheit

Wie beschrieben gibt es drei Stadien der Erkrankung. Stadium eins mit sichtbarer Tendenz zur Reiterhosen-Form. Stadium zwei mit ausgeprägter Reiterhosen-Form. Und Stadium drei mit einer ausgeprägten Umfangsvermehrung. Mehr Informationen im Internet unter www.phlebology.de.