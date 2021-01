Lkw im Graben: Langer Stau auf Selbecker Straße

Hagen/Breckerfeld Ein Lkw ist witterungsbedingt von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der Verkehr staut sich, weitere Lkw hängen fest.

Auf der Selbecker Straße ist am frühen Montagmorgen ein Lkw witterungsbedingt von der Fahrbahn abgekommen und seitlich in einen Graben gerutscht. Dadurch kann die Selbecker Straße von Hagen aus in Richtung Breckerfeld derzeit nicht befahren werden. "Weitere Lkw hängen fest. Durch den Stop-and-go-Verkehr hatten einige Probleme beim Anfahren", so Polizei-Sprecherin Sonja Wever.

Polizei regelt Verkehr

Kräfte der Polizei seien derzeit vor Ort, um den Verkehr zu regeln. "Es kommt aber dennoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen." Derzeit gebe es einen längeren Stau, so die Polizei-Sprecherin.

Der Unfall war am frühen Montagmorgen gemeldet worden. Vor Ort warte man nun auf ein Spezialfahrzeug, das den Lkw aus dem Graben bergen könne. "Außerdem wurde Straßen.NRW verständigt", so ein Sprecher der Leitstelle der Hagener Polizei. Die Kollegen von Straßen.NRW sollen die Straße räumen und streuen, um unter anderem den nachfahrenden Fahrzeugen das Anfahren zu erleichtern. "Wann genau der Verkehr wieder flüssig läuft, können wir noch nicht sagen", so Wever.