Hagen. Für die Feuerwehr war der Brand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstagabend eine Herausforderung. Warum ein Löschzug vorbeifuhr, erfahrt ihr hier.

Löschzug fährt an Brand in Mehrfamilienhaus in Hagen vorbei

Für die Feuerwehr Hagen ist der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Taubenstraße in Wehringhausen eine Herausforderung gewesen. „Wenn so viele Menschen in Panik geraten, weil massiv Rauch in Wohnungen eindringt, sobald sie die Türen zum Flur öffnen – das ist auch für uns außergewöhnlich“, so Martin Gust, Lagedienstführer in der Leitstelle, am Tag nach dem Einsatz. „Eine Frau wollte sogar aus dem zweiten Stock springen. Zum Glück ist es gelungen, das zu verhindern.“

Die Frau wurde wie sechs weitere Bewohner über eine Drehleiter gerettet. Fünf Menschen wurden über Steckleitern aus dem Gebäude gebracht. Auch das sei gewiss nicht alltäglich, so Martin Gust weiter: „Unter den besonderen Umständen ist der Einsatz aus unserer Sicht sehr gut abgelaufen.“

Mit Blaulicht am Feuer vorbei

Besonders war auch, dass ein erster Löschzug zunächst mit Blaulicht an der Taubenstraße vorbeigerauscht ist. „Wir haben innerhalb einer Minute zwei Brandmeldungen bekommen“, erklärt Gust, „zunächst ist ein Feuer am Jungfernbruch in Haspe bei uns eingegangen. Daraufhin sind zwei Löschzüge, einer der Wache Mitte und einer aus Hohenlimburg, ausgerückt. Als uns dann der Alarm aus der Taubenstraße erreichte, haben wir den zweiten Löschzug, der bereits unterwegs war, umgeleitet.“

Zusätzlich wurden die Freiwilligen Wehren Haspe, Wehringhausen und Tücking alarmiert. „Weil sich der Hasper Einsatz als nicht so gravierend herausstellte, haben wir von dort Kräfte nach Wehringhausen abgezogen“, sagt Martin Gust.

Keine Behinderung der Rettungskräfte

Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen 1 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 11 Brand in Mehrfamilienhaus- Feuerwehr rettet elf Menschen Großeinsatz der Feuerwehr Hagen am Dienstagabend: Elf Personen werden mit Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Foto: Alex Talash Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bei insgesamt elf Personen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. „Sie sind zu einer Blutgasanalyse in umliegende Krankenhäuser gebracht worden“, so der Leiter der Leitstelle.

Dass die Rettungskräfte durch Schaulustige behindert wurden, kann Gust nicht bestätigen. Auch die Polizei Hagen, die mit starkem Aufgebot an der Taubenstraße vertreten war, sieht keine Beeinträchtigung. „Unsere Aufgabe ist es, die Rettungswege abzusperren und die Arbeit der Feuerwehr zu ermöglichen. Das ist auch gelungen“, so Michael Siemes, Sprecher der Polizei Hagen. „Richtig ist aber, dass es rund 50 Schaulustige am Einsatzort gab.“

Gemüter beruhigen sich im Laufe des Einsatzes

Es sei jedoch niemand in Gewahrsam genommen worden. Auch sei es nicht notwendig gewesen, Personalien aufzunehmen. „Je länger der Einsatz gedauert hat, desto mehr haben sich die Gemüter beruhigt“, so Siemes, der nicht von einer außergewöhnlichen Lage spricht.

Dabei kann es in diesem Fall sogar so gewesen ein, dass sich unter den Schaulustigen auch Freunde oder Angehörige der Bewohner befanden, die in den umliegenden Häusern oder Straßen wohnen.

Im Haus wurden während des Einsatzes Strom und Gas abgestellt. Die Wohnungen waren zunächst nicht mehr zu nutzen. Der Vermieter selbst konnte Ausweich-Quartiere anbieten. Bei der Stadt Hagen gingen keine Anfragen auf Unterbringung ein.