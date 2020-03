Magier Farid gibt in Hagener Stadthalle ein Heimspiel

Hagen. Der in Hagen aufgewachsene Magier Farid tritt in der Stadthalle auf. Im Interview erzählt der 38-Jährige, wie er zur Zauberei gekommen ist.

Er ist einer der bekanntesten Magier Deutschlands und er ist in Hagen aufgewachsen: Farid, 38, gastiert am Freitag mit seiner Zaubershow „Wahre Magie. Echte Illusionen“ in der Stadthalle.

Farid, Sie sind im Rahmen Ihrer Deutschlandtournee in den letzten Monaten in Metropolen und kleineren Städten aufgetreten, in zwei Tagen stehen Sie nun in Hagen auf der Bühne.



Genau, und darauf freue ich mich sehr. Ich bin in der Nähe von Köln geboren, in Hagen aufgewachsen, zur Schule gegangen und sehe Hagen als meine Heimatstadt an.



Sie sind ein deutscher Zauberkünstler mit persischen Wurzeln, Ihre Familie stammt aus dem Iran.



Ja, und das vergesse ich auch nicht. Mein persischer Großvater hat mich schließlich zur Zauberei gebracht. Er hat mir gezeigt, wie eine Münze verschwindet. Da dachte ich als Sechsjähriger, dass mir Copperfield persönlich gegenüber steht.





Ihr Opa war also Ihr großes Vorbild?



Ja, er hat mich inspiriert. Mit zehn Jahren saß ich vor dem Fernseher, habe mir Zauberer angeschaut und wollte meinem Großvater nacheifern. Erst vier Jahre später erfuhr ich die bittere Wahrheit – er konnte nur zwei Taschenspielertricks. Trotzdem bin ich froh, dass er mich inspiriert hat. Ich habe versucht, die im TV gesehenen Zaubertricks aus Kartons nachzubauen, habe meine Schwester hineingesteckt und für meine Eltern gezaubert. Und so ging es Schritt für Schritt weiter.



Und was zeichnet einen Magier 2020 aus?



Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Das, was der Zuschauer in meiner Show sieht, ist mein Konzept für moderne Magie. Das heißt, statt große und pompöse Shows mit Tänzerinnen oder Pyrotechnik zu inszenieren, verwende ich meist Alltagsgegenstände in meinem Programm. Das heißt aber nicht, dass damit nur kleine Dinge passieren. Ziel ist es, die Illusionen so aussehen zu lassen, als würde ich wirklich zaubern.



Was heißt das?



Ich gehe zum Beispiel in meinem Streetmagic-Act mit einer Kamera 20 Minuten ins Publikum; mir ist Interaktion wichtig. Das heißt nicht, dass nur kleine Dinge passieren. Mein Programm enthält natürlich auch Großillusions-Nummern. Und in meiner aktuellen Show nehme ich mein Publikum mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit und in die Zukunft. Mehr verrate ich aber noch nicht.



Es gibt logischerweise stärkere und schwächere Nummern. Sie sind als Illusionist weltweit erfolgreich, scheinen also ein gutes Näschen für eine richtige Auswahl zu haben.



David Copperfield hat mir mal den Tipp gegeben „Hör auf dein Publikum“. Und daran halte ich mich.



In puncto Fingerfertigkeit und Konzentrationsfähigkeit müssen Sie topfit sein. Trainieren Sie täglich?



Nicht direkt. Zwischen zwei Tourneen wird meist eine TV-Show gedreht. Meine ,Wahre Magie. Echte Illusionen’-Tour endet in ein paar Tagen, anschließend wird eine neue Fernsehshow aufgezeichnet, die im Sommer 2020 ausgestrahlt wird. Am 10. Oktober startet dann meine neue Bühnentournee mit rund 100 Terminen.



Was unterschiedet die aktuelle von der künftigen Show?



Die neue Show ab Herbst 2020 trägt den Titel „Magic unplugged“ und sie ist noch moderner und persönlicher als die aktuelle Show.