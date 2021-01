Mann liegen gelassen: Prozess gegen Polizisten in Hagen

Prozess in Hagen

Hagen Im vergangenen April lassen Polizisten einen hilflosen Mann scheinbar auf der Springe in Hagen zurück. Bald stehen sie vor Gericht.

Hagen. Diese Szene aus einem Video sorgte Aufsehen in den sozialen Netzwerken und in Hagen: Zwei Polizisten lassen einen hilflosen Mann Anfang April 2020 auf der Springe achtlos liegen. Ein Augenzeuge filmte die Szene und postete sie auf Facebook. In acht Wochen findet vor dem Hagener Amtsgericht der Prozess gegen die beiden jungen Polizisten statt.

Der hilflose Mann schrappte mit dem Rücken über die Stufe

Auf dem Video des Augenzeugen war zu sehen, wie die zwei Streifenpolizisten einen Mann mit halb heruntergelassener Hose auf der Springe einfach in offenbar hilfloser Lage liegen lassen, in den Streifenwagen steigen und von dannen fahren. „Was auf dem Video zu sehen ist, ist ja nur ein Teil der Szene, die sich dort abgespielt hat“, sagte der Augenzeuge später gegenüber unserer Zeitung. „Einer der beiden hat den Mann zuvor aus dem Parkhaus unter der Springe an einem Arm die Treppe hinauf gezogen. Dabei ist der Mann mit dem Rücken über die Stufen geschrappt. Dann hat er ihn neben der Treppe abgelegt und ist noch mal zu seinem Kollegen nach unten gegangen.“

Das Mindeste, so fand der Zeuge, was die beiden Polizisten hätten tun müssen, wäre doch gewesen, einen Rettungswagen zu rufen und sich vor Ort so lange um den Mann zu kümmern, bis dieser eintreffe. Der Rettungswagen kam bereits, noch bevor der Augenzeuge selbst die Notrufnummer wählen konnte. Ein Passant hatte das Ganze wohl auch beobachtet, war zu dem Mann hin und hatte Hilfe gerufen

Angeklagt wegen Körperverletzung im Amt und wegen Strafvereitelung

„Wir haben ein Strafverfahren wegen Körperverletzung im Amt gegen die beiden Beamten eingeleitet“, sagte Polizeisprecher Tino Schäfer im vergangenen April. In einer offiziellen Mitteilung der Polizei hieß es weiter: "Das Video stellt ein mögliches Fehlverhalten zweier Hagener Polizisten im Zusammenhang mit einem möglichen Hausfriedensbruch in einem Hagener Parkdeck dar." Knapp ein Jahr später, am 22. März, wird vor dem Hagener Amtsgericht nun die Verhandlung in dieser Sache stattfinden. Angeklagt sind versuchte Körperverletzung im Amt und Strafvereitelung. Denn: Die beiden Polizisten sollen keine Anzeige wegen Hausfriedensbruches geschrieben haben, obwohl über einen Parkhaus-Mitarbeiter bekannt war, dass der später hilflose Mann das Parkhaus nicht verlassen wollte.