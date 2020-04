Mann wird hinter dem Hauptbahnhof Hagen attackiert

Hagen-Mitte. Er wollte hinter dem Bahnhof seine Notdurft verrichten, als ein 59-jähriger Hagener von drei unbekannten Männern heftig attackiert wurde.

Ein 59-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag am Hauptbahnhof in Hagen von drei bislang unbekannten Personen unvermittelt angegriffen und geschlagen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Die Polizisten waren von der Feuerwehr über die gewalttätige Auseinandersetzung am Hauptbahnhof informiert worden. Als sie an der Örtlichkeit eintrafen, erkannten sie einen offensichtlich am Kopf verletzten Mann.

Der 59-Jährige berichtete mit, dass er auf die Rückseite des Bahnhofes auf der Werdestraße gegangen sei, um seine Notdurft zu verrichten, wobei ihn drei Männer gefolgt seien.

Mann ins Krankenhaus gebracht

Plötzlich hätten sie ihn angegriffen und gemeinschaftlich auf ihn eingeschlagen. Eine Beschreibung der Täter konnte der deutsche Staatsangehörige nicht geben.

Der Hagener wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und fragt: Wer hat am 18. April gegen 15.50 Uhr im Bereich der Werdestraße die genannte Tat beobachtet und kann Angaben machen?

Sachdienliche Hinweise bitte unter der kostenfreien Servicenummer