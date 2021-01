Ein 20-Jähriger ist am Samstag in der Badstraße überfallen worden

Raub in Hagen Messer-Raub: Mann (20) in der Badstraße in Hagen überfallen

Messer-Raub: Ein 20-Jähriger ist am Samstag in der Badstraße in Hagen überfallen worden. Die Täter konnten festgenommen werden

Hagen-Mitte. Ein 20-Jähriger ist am Samstag in der Badstraße

Opfer eines Raubes geworden. Zwei zunächst Unbekannte sprachen den Mann gegen 0.20 Uhr an und forderten unter Vorhalt eines Messers sein Mobiltelefon. Nachdem er dieses den Männern ausgehändigt hatte, flüchteten beide in unbekannte Richtung. Durch die Beschreibung konnten bei einer anschließenden Fahndung zwei polizeilich hinreichend bekannte Männer im Alter von 20 und 21 Jahren sowie das Messer aufgefunden werden. Die beiden Hagener wurden festgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (kh)