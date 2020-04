Messerstecherei in Hagen: Tatverdächtiger stellt sich

Hagen-Mitte. Nach einer Messerstecherei in der Hagener Innenstadt stellt sich der Tatverdächtige noch in der Nacht der Polizei.

Schon wieder eine Messerstecherei in der Hagener Innenstadt: Am Montagabend sind zwei junge Männer gegen 21.40 Uhr in Streit geraten. Mitten in der Fußgängerzone vor der Rathausgalerie endete die Auseinandersetzung blutig. Dabei wurde ein 16-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. In Lebensgefahr befindet sich der junge Mann nach Polizeiangaben nicht.

Der Tatverdächtige (19) war nach dem Angriff zunächst geflüchtet, stellte sich noch am Abend bei der Polizei und wurde Festgenommen. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind noch unklar. Die Hagener Staatsanwaltschaft hat mit einer Mordkommission der Polizei Hagen die Ermittlungen aufgenommen.