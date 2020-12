Die Müllabfuhr ist erst am Samstag.

Entsorgung Müllabfuhr in Hagen verschiebt sich wegen des Feiertages

Hagen. Die Müllabfuhr in Hagen verschiebt sich, die reguläre Leerung findet wegen des Feiertages einen Tag später statt.

Aufgrund des Feiertages am 1. Januar (Neujahr) verschieben sich in Hagen die Restmüllabfuhr, die

Leerung der Altpapier- und Wertstofftonnen sowie die Abholung der Gelben Säcke.

Die reguläre Leerung von Freitag, 1. Januar, findet am Samstag, 2. Januar, statt. Der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) bittet darum, die Mülltonnen sowie die Altpapier- und Wertstofftonnen ausschließlich am Abfuhrtag (vor 6 Uhr) an die Straßen zu stellen.

Bitte beachten: Die Gelben Säcke werden weiterhin von der Firma AHE abgeholt, die auch Ansprechpartner für die Abholtermine bleibt.

Die Verschiebung der Müllabfuhr ist im gedruckten Abfuhrkalender sowie in der Abfall-App des HEB und der E-Mail-Erinnerung bereits berücksichtigt.