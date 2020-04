Nach 38 Jahren: Hohenlimburger Stadtfest fällt erstmals aus

Hohenlimburg. Das Verbot von Großveranstaltungen trifft auch das Stadtfest in Hohenlimburg. Dabei hatten die Organisatoren einen musikalischen Coup geplant

Die Corona-Pandemie dünnt den Hohenlimburger Festkalender weiter aus: Nun hat die Werbegemeinschaft der Innenstadt angekündigt, dass auch das Stadtfest in diesem Jahr nicht stattfinden wird.

Erste Absage seit 1982

Für Hohenlimburg ist es eine Zäsur. Seit die Werbegemeinschaft 1982 unter dem damaligen Vorsitzenden Günther Pieper zum ersten Stadtfest lud, waren die Feierlichkeiten nie ausgefallen. Umso schwerer fiel den Organisatoren die Entscheidung, die 39. Auflage abzusagen. Spätestens seit die Bundesregierung ein Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August angekündigt hatte, war der Entschluss aber absehbar. „Wenn ich an die Bilder vom vergangenen Jahr auf dem Marktplatz denke, wo die Menschen dicht gedrängt stehen – das ist das Gegenteil vom dem, was derzeit notwendig ist“, sagt Ulrich Elhaus, Vorstand der Werbegemeinschaft Hohenlimburg.

Das Fest in den Herbst zu verschieben, stehe allerdings nicht zur Debatte. „Was ist, wenn die Politik im Juli sagt, wir müssen alle Großveranstaltungen bis Ende Oktober absagen? Das Risiko wäre für uns zu groß.“ Die Absage kommt daher frühzeitig, auch um Planungssicherheit für die betroffenen Musikbands zu schaffen.

Auftritt von Dennis LeGree geplatzt

Dabei war den Organisatoren für dieses Jahr ein echter Coup gelungen: So sollte neben lokalen Größen wie der „LenneBrothers Band“ auch Musical-Sänger Dennis Le-Gree auf der Bühne stehen. Dieser hatte Ende 2019 mit seinem Auftritten in der TV-Musikshow „The Voice Senior“ für Aufsehen gesorgt und dort im Finale den zweiten Platz erreicht. Er wohnt seit mehreren Jahren in Hohenlimburg – und fühlt sich wohl. „Es hätte mich deshalb sehr gefreut, hier auf der Bühne zu stehen“, sagt LeGree. „Aber die Hautsache ist im Moment, dass wir alle gesund bleiben.“ Abgeneigt gegenüber einem Auftritt beim Stadtfest 2021 ist er nicht. „Ich werde es gerne machen, wenn es möglich ist.“

Der gebürtige Amerikaner mit der Soul-Stimme sollte mit musikalischer Unterstützung der Band „Halber Liter“ auftreten. Die Band gehört zu den musikalischen Stammgästen auf dem Stadtfest und wollte auch dieses Jahr für Stimmung sorgen. „Das war immer eine wunderbare Sache“, sagt Frontmann Michael Grimm. „Aber dann spielen wir eben im nächsten Jahr.“ Gleiches sagt Michael Koch von der LenneBrothers Band: „Man muss es nehmen, wie es kommt. Wir sind nächstes Mal auf dem Stadtfest wieder dabei.“