Blick auf das fertige Brücken-Provisorium am Seeschlösschen.

Freizeit Nach Hangrutsch: Provisorische Brücke am Hengsteysee fertig

Endlich wieder Jogging und Radfahren auf der Hengsteysee-Runde. Die provisorische Brücke am Seeschlösschen ist nach einem Hangrutsch fertig.

Gute Nachricht für alle Radfahrer, Spaziergänger und Jogger: Die vollständige Umrundung des Hengsteysees ist ab sofort wieder möglich. Jetzt fanden die abschließenden Arbeiten sowohl an der provisorischen Holzbrücke am Seeschlösschen als auch an dem durch umgestürzte Bäume ramponierten Wegabschnitt nahe des Koepchenwerkes statt.

Zur Erinnerung: Nachdem sich im vergangenen Herbst größere Teile der Uferbefestigung durch einen Hangrutsch gelöst hatten, wurde der Fuß- und Radweg dort gesperrt. Die Stadt Herdecke ließ eine 15 Meter lange Behelfsbrücke auf die vorhandene Asphaltdecke setzen. Zeitgleich gab es eine weitere Baustelle zwischen Koepchenwerk und Seeschlösschen. Ein mächtiger Stamm hat mit seinem Wurzelwerk talseitig den halben Weg weggerissen, der ebenfalls repariert worden ist.