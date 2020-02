Narren in Hagen senden buntes Zeichen der Toleranz

Hagen. Nachdem das Wetter am Sonntag die Boeler Jecken ausbremste, feiern in Hagen 35.000 Zuschauer friedlich den Rosenmontagszug.

Eines hat der Rosenmontagszug 2020 auf jeden Fall gelehrt: Wenn tatsächlich im Mai in Boele der Rosensonntagszug nachgeholt wird, dürfen die Besucher am Straßenrand sich nicht bloß auf deutlich besseres Gute-Laune-Wetter freuen, sondern vor allem auf fantastische Kostüm-Ideen und originellen Wagenbauer-Esprit. 35.000 Zuschauer trotzten nach der vom Winde verwehten Pleite vom Vortag dem ungemütlichen Nieselregen über Hagen und verfolgten wohlgelaunt die karnevalistische Montagskolonne, die sich von der Johanniskirche quer durch die Innenstadt in Richtung Wehringhausen schlängelte.

Infobox Polizei zufrieden: Narren feiern in Hagen friedlich Die Hagener Polizei zeigte sich am Nachmittag zufrieden mit dem ausgelassen, aber friedlich feiernden Hagener Narrenvolk rund um den Rosenmontagszug. Die Beamten verfolgten bei ihrem Einsatz das bewährte Konzept, aggressive Personen bereits frühzeitig in der Menge zu identifizieren, zu kontrollieren und auf mögliche Konsequenzen hinzuweisen. Dies zeigte Wirkung: Insgesamt verzeichnete die Polizei am Rande des Zuges lediglich einen Platzverweis sowie eine Auseinandersetzung zwischen einer 22-Jährigen und einem 35-Jährigen. Nach einem verbalen Streit schubste der Mann die Frau. Der Hagener wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Einsatzleiter Raimund Riedl äußerte sich nach dem Umzug positiv: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Einsatzverlauf. Die Karnevalisten haben in großen Teilen friedlich gefeiert und Grenzen eingehalten. Die Vorbereitungen gemeinsam mit unseren Sicherheitspartnern haben sich erneut bewährt.“

Zuvor hatte Prinz Dennis I., der überraschend auf die Verkündung seiner närrischen Gesetzen komplett verzichtete, für Oberbürgermeister Erik O. Schulz einen Zwangsurlaub bis Aschermittwoch verordnet und dem Verwaltungschef traditionell den Schlüssel fürs Rathaus aus dem Kreuz geleiert. Dem Versprechen, den OB-Schreibtisch mal ordentlich aufzuräumen und bei der nächsten Ratssitzung Torte und Mettigel aufzutischen, konnte Schulz kaum widerstehen: „Was man so hört, hat das ja auch viel mit Karneval und Narrenschar zu tun“, analysierte die Hagener Tollität den OB-Job. Gemeinsam mit Schulz hatte der jecke Frontmann mit Blick auf das Hanauer Attentat zuvor betont, dass Karneval ein Zeichen für Toleranz und Miteinander setzen wolle. „Wir sind ein buntes und tolerantes Land und wollen das auch bleiben“, unterstrich der Oberbürgermeister.

Vom Papst bis zur Leichtmatrosin

Das spiegelte sich auch bei den Kostümierungen wider, die in diesem Jahr im „Trinker-Gehege“ auf dem Ebert-Platz zu entdecken waren: Auf der Tribüne, die inzwischen wetterfesten Unterschlupf unter dem Autoscooter-Dach gefunden hat, schunkelten der städtische Personalratsvorsitzende Thomas Köhler im Papst-Kostüm, das HEB-Führungsduo Uwe Unterseher-Herold und André Brandt im orangefarbenen Straßenkehrer-Ornat, Superintendentin Verena Schmidt als Leichtmatrosin, Kämmerer Christoph Gerbersmann im Aufreißer-Klassiker als Pilot sowie reichlich Damenwelt in der Optik des ältesten Gewerbes der Welt. Dazu dudelten leider die passenden närrischen Rhythmen lediglich in Zimmerlautstärke aus den Boxen, so dass das jecke Fußvolk zwischen Kirmesbude sowie Kappen- und Handyhüllen-Verkaufsstand nur mühsam auf Betriebstemperatur kam.

Stolz präsentieren Dennis I. und Doreen I. den Schlüssel des Rathauses, den sie im Tausch gegen eine Torte und einen Mettigel Oberbürgermeister Erik O. Schulz stibitzt haben. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Das änderte sich schlagartig, als der von einem Laugenbrezelwagen angeführte Rosenmontagszug mit den Drachenzähmern der Volmefunken gleich ein spektakuläres Beispiel Hagener Wagenbauerkunst präsentierte. Ebenso spektakulär die restaurierten „Bailsche Dickköppe“ aus der Loßrock-Bastelschmiede, die eigentlich schon am Sonntag den Boelern hätten präsentiert werden sollen. Der Heimat- und Brauchtumsverein bewies im Jahr seiner 70-jährigen Jubiläums aber auch sicheren Instinkt für lokalpolitische Themen: Der Verlust der Landwirtschaft durch eine Verwandlung des Böhfeldes in ein Gewerbegebiet wurde ebenso thematisiert wie die Gefährdung der Bienen durch die zunehmende Verwandlung der Vorgärten in Parkflächen und pflegeleichte steinerne Wüsten.

Die schwarz-gelben Honig-Macher summten ohnehin häufiger durch den Zug, der zunehmend von den Kindergärten als Plattform entdeckt wird. Die Heidefreunde nahmen derweil die Hagener Baustellen-Überraschungen, das Einzelhandelssterben in der Boelerheide und die Abgas-Probleme mit einem spektakulären Rockabilly-Straßenkreuzer augenzwinkernd in den Fokus. Dazu immer wieder Musikgruppen, Prunkwagen der unterschiedlichsten Würdenträger und kostümierte Fußgruppen, die die Augen des eher spärlich verkleideten Publikums – selbst der Corona-Mundschutz wurde bloß selten gesichtet – farbenfroh verwöhnten. Eine gelungene Generalprobe für die Boeler Verlängerung im Mai – dann bei sicherlich angenehmeren Wetterverhältnissen.