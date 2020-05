Neuer Superblitzer in Finanzamtsschlucht wird scharfgestellt

Hagen-Mitte. Autofahrer aufgepasst: Der neue Super-Blitzer in der Finanzamtsschlucht ist ab diesem Donnerstag scharfgestellt. Was man beachten muss.

Der neue Super-Blitzer in der Finanzamtsschlucht am Märkischen Ring wird aktuell scharfgestellt. Das Unternehmen Jenoptik hat die Anlage bereits auf der Mittelinsel platziert und justiert sie aktuell. Die Anlage misst mit Lasertechnik und nicht mehr mit Kontaktschlaufen, die in der Fahrbahn verlegt sind. Die Besonderheit: Das Gerät ahndet sowohl Tempo-30-Verstöße in beide Fahrtrichtungen als auch das Lkw-Durchfahrtsverbot in beide Fahrtrichtungen.