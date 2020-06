Hagen: Neuer Anlauf für Einkaufszentrum in Vorhalle

Vorhalle. Die Stadt Hagen will einen neuen Anlauf nehmen, um in Vorhalle ein Einkaufszentrum zu bauen. Bislang hatte sich Wetter dagegen gewehrt.

Noch vor den Sommerferien, so ist es das Ziel der Stadtverwaltung, soll ein neues Bebauungsplanverfahren für das Einkaufszentrum in Vorhalle auf den Weg gebracht werden. Das hat der Technische Beigeordnete der Stadt Hagen, Hennig Keune, in einer Stellungnahme im Haupt- und Finanzausschuss mitgeteilt.

„Sobald eine endgültige Abstimmung aller Beteiligten bezogen auf Verkaufsflächengrößen sowie die Betriebshygiene erfolgt ist, kann auf Basis dieser Basis ein neues Verfahren eingeleitet werden“, heißt es darin wörtlich.

Erfolgreiche Klage der Stadt Wetter

Die Stadt Wetter hatte zuletzt vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster erfolgreich gegen das Vorhaben auf Hagener Stadtgebiet geklagt. Allerdings hatte das Gericht im Dezember 2018 lediglich aufgrund eines Formfehlers im Verfahren zugunsten der Nachbarkommune entschieden.

Seit jenem Tag führt die Stadt Hagen Gespräche mit Wetter und Herdecke. Das Ziel: Eine außergerichtliche Einigung soll den Weg zur Umsetzung des von vielen Vorhallern als dringlich eingestuften Projektes ebnen.