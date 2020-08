Opel und Porsche rasen mit 102 und 114 km/h durch Eckesey

Die Polizei hat in Eckesey zwei Raser aus dem Verkehr gezogen.

Bei Geschwindigkeitskontrollen sind derPolizei in den Nachmittags- und Abendstunden des vergangenen Montags zwei verantwortungslose Raser ins Netz gegangen. Auf der Eckeseyer Straße raste ein 22-jähriger Opel-Fahrer mit 102 Km/h bei zugelassenen 50 Km/h in die Kontrollstelle. Nach Abzug der Toleranz kommen nun ein Fahrverbot von einem Monat, sowie zwei Punkte in Flensburg und 200 Euro Bußgeld auf den jungen Mann zu.

Verkehrsdienst der Polizei wird engmaschige Kontrollen beibehalten

An gleicher Stelle wurde der 22-Jährige dann noch von einer 23-jährigen Porschefahrerin getoppt. Sie wurde von den Beamten mit 114 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz kommen auf sie zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und Flensburg sowie 280 Euro Bußgeld zu. Aufgrund der zahlreichen festgestellten Verkehrsverstöße in der jüngsten Vergangenheit wird der Verkehrsdienst der Hagener Polizei die engmaschigen Kontrollen weiter konsequent fortsetzen.