Optimismus und Verwunderung in Hagener Theatern

Das Theater Hagen hofft, Anfang Juni wieder vor Publikum spielen zu können und das private Theater an der Volme bekommt nun doch Soforthilfe.

Hagen ist - genau wie andere Städte auch - ausgebremst. Auch den Kulturbereich trifft es mit voller Wucht. Das Theater Hagen hält bislang zwar noch an seinem Bestreben, ab Anfang Juni wieder vor Publikum zu spielen, fest, doch könnte da eher der Wunsch der Vater des Gedankens sein. Andere Häuser planen derzeit schon mit einer Wiedereröffnung frühestens nach den Sommerferien, doch das Hagener Theater-Team scheint einen besonderen Optimismus an den Tag zu legen.

NRW-Soforthilfe lässt auf sich warten

Von Optimismus konnte im Theater an der Volme hingegen bis Donnerstag keine Rede sein. Die Betreiber der privat geführten Kultureinrichtung auf dem Elbersgelände plagen massive Existenzängste. https://www.ikz-online.de/staedte/hagen/hagen-privates-theater-an-der-volme-bangt-um-seine-existenz-id229015103.html

Die kleine Kapelle ist seit Wochen geschlossen. Die Formel ist so einfach wie traurig: Keine Aufführungen – keine Einnahmen. Aber von der von politischer Seite so vollmundig zugesagten NRW-Soforthilfe 2020 kam bei Dario Weberg und Indra Janorschke nichts an.

Bis Donnerstag. „Wir haben ja beinahe schon nicht mehr daran geglaubt, aber das in Aussicht gestellte Geld ist tatsächlich bei uns auf dem Konto gelandet“, sagt Dario­ Weberg mit erleichterter Stimme.

Indra Janorschke als Theaterleiterin und somit Unternehmerin hatte am 27. März besagten Antrag gestellt, dieser wurde auch sofort genehmigt, nur Geld floss in den letzten Wochen nicht. Nun aber schon.

Zwar sind die eingegangenen 9000 Euro kein warmer Regen mit Langzeitwirkung, aber immerhin ermöglicht die Summe den beiden Kulturschaffenden ein Durchatmen und die Finanzierung ihrer laufenden Kosten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer.