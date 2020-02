Hagen. Phoenix Hagen hat sein Heimspiel in der zweiten Basketball-Bundesliga gegen Paderborn abgesagt. Grund ist der Orkan Sabine.

Orkan Sabine: Phoenix Hagen sagt Heimspiel

Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen hat sein Heimspiel gegen die Uni Baskets Paderborn in der Krollmann-Arena soeben abgesagt. „Das Risiko ist einfach zu groß“, erklärt Martin Erlmann von Phoenix Hagen. „Der Orkan Sabine soll mit der Schlusssirene sein volles Ausmaß entfalten. Da können sich nicht gleichzeitig tausende Zuschauer auf den Weg nach Hause machen.“

Die Entscheidung der Phoenix-Verantwortlichen war nach einem engen Austausch mit der Hagener Stadtspitze und der Hagener Feuerwehr gefallen. „Wir hätten gerne gespielt“, so Erlmann, „aber es macht keinen Sinn. Die Uni Baskets werden informiert. Wir werden jetzt nach einem möglichen Nachholtermin gucken.“

Risiko ist Verantwortlichen zu groß

Am Mittag hatte es zunächst noch so ausgesehen, als könne die für 17 Uhr vorgesehene Partie wie geplant stattfinden. Auch die Verantwortlichen von Paderborn hatten da in Richtung Hagen kommuniziert, dass man gerne spielen wolle. Letztlich schien das Risiko allerdings zu groß.