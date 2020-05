Paar aus Hagen gibt sich Jawort am Strand von Hawaii

Das Meer rauschte, und der Wind wisperte in den Palmen, als Roman Affa (43) seiner Frau direkt in die Augen blickte und sie fragte, ob sie ihn heiraten wolle. Und nachdem sich das Hagener Paar das Jawort gegeben hatte, erklang ein Muschelhorn, ein hawaiianischer Musiker spielte auf der Ukulele, und der Pfarrer namens Laki Pomaikai Ka’ahumanu, ein wohlbeleibter Nachkomme des einstigen Königs Kamehameha, gab den frisch Vermählten seinen Segen und sang mit heiserer Stimme uralte, mythische Weisen. „Es war wie im Traum“, sagt Birgit Rumrich (47).

Von langer Hand geplant

Und doch war der Traum Wirklichkeit. Roman Affa und Birgit Rumrich heirateten auf Maui, einer der größten und vielleicht der schönsten Insel des Hawaii-Archipels. Sie heirateten am Strand vor der traumhaften Kulisse des Pazifischen Ozeans. In einem Meer von Blumen, Aloha-Rufen und Sonnenstrahlen, die wie gehämmertes Silber auf der Meeresoberfläche glitzerten. „Ich bin eigentlich immer nervös, immer fertig mit den Nerven“, sagt Birgit Rumrich: „Aber als die Zeremonie begann, war alles fantastisch. Ich habe es sehr genossen.“

Einer der vielen herrlichen Küstenabschnitte auf Maui. Foto: Privat

Der Risikomanager und die Controllerin aus Hagen hatten die Hochzeit im Paradies von langer Hand geplant, denn bei aller Zugkraft, mit der das Romantische auf sie einwirkt, stehen beide mit den Füßen fest auf dem Boden. So sollte die Trauung kein bloßes Zeremoniell sein, sondern vom Standesamt in Hagen anerkannt werden, was denn auch durch eine vom Gouverneur des Bundesstaates Hawaii ausgestellte und beglaubigte Urkunde geschah. Zudem hatte das Paar eine aus Hamburg stammende, aber auf Maui lebende Hochzeitsplanerin mit den Vorbereitungen des festlichen Akts betraut, schließlich sollte es am schönsten Tag des Lebens an nichts fehlen. „Und wir wollten unter uns sein, ohne Familie und Freunde heiraten“, berichtet Affa.

Nun ist Maui weiß Gott keine abgelegene Südseeinsel mehr, auf der sich abseits von Zivilisation und Etikette schnorcheln, surfen und faulenzen lässt. Das alles ist dort natürlich möglich, aber längst regiert der US-amerikanische Lebensstil. Viele Küstenabschnitte sind zugepflastert mit Hotelanlagen, die Immobilienpreise in astronomische Höhen geschnellt. So zeigte die Hochzeitsplanerin dem Paar aus Deutschland ein Haus am Strand, das gerade für stolze 42 Millionen Dollar zum Verkauf stand.

Wahl fällt auf White Rock Beach

Andererseits gibt es malerische Küstenstädtchen wie den alten Walfänger-Ort Lahaina, zudem besinnt man sich auf den Hawaii-Inseln auf die alten Traditionen der Einheimischen und ist bemüht, die der Natur belassenen Bereiche der Eilande zu schützen. So fuhren Roman Affa und Birgit Rumrich auf dem „Highway to Hana“ stundenlang durch Urwald. „Das ist so typisch amerikanisch“, sagt die Hagenerin, die seit jeher ein USA-Fan ist: „Gerade befindet man sich noch im Dschungel, und im nächsten Augenblick hört man von irgendwoher den Motor eines Rasenmähers.“

Auch Honolulu haben Roman Affa und Birgit Rumrich einen Besuch abgestattet. Foto: Privat

Vor allem die Strände von Maui aber lassen Südseeträume wahr werden. Roman Affa und Birgit Rumrich durften sich aussuchen, wo sie sich das Jawort geben wollten und entschieden sich für einen Abschnitt namens White Rock Beach. Auf einer Landzunge im Hintergrund war eine Villa zu sehen, die Clint Eastwood gehören soll. Doch das war zweitrangig im Moment der Trauung, als der Stress der Anreise und alle Nervosität von den beiden abfielen und Laki Pomaikai Ka’ahumanu in englischer rund hawaiianischer Sprache das christliche Hochzeitszeremoniell vollzog. „Da waren wir ganz bei uns. Es sind wohl Menschen an uns vorbei spaziert, aber das haben wir erst bemerkt, als wir die Videoaufzeichnung unserer Hochzeit gesehen haben.“

Durchaus sentimental sei die feierliche Handlung gewesen, aber in keinster Weise kitschig. Und wie auf Bestellung ging kurz nach Beendigung der Zeremonie am Horizont über dem Pazifik die Sonne unter, was auf Hawaii bisweilen im Zeitraffer geschieht und den Zauber des Augenblicks noch verstärkte. Anschließend fuhren die frisch verheirateten Eheleute in ein Grand Hotel zum Dinner und ließen sich, umsäumt von Fackelschein, im nach dem Staatsfisch Hawaiis benannten Restaurant Humuhumunukunukuapua’a (Picasso-Triggerfisch) Meeresfrüchte und Hähnchen schmecken. Dass dem glücklichen Paar aus der Küche dann noch ein Hulapei, eine Eisbombe, serviert wurde, machte den Tag perfekt.

Roman Affa und Birgit Rumrich haben auf Maui geheiratet. Foto: Privat

Die folgenden Tage verbrachten Roman Affa und Birgit Rumrich auf Maui und der Nachbarinsel Oahu mit der Hauptstadt Honolulu. „Wir haben gar nicht alles sehen können und möchten gern noch einmal dorthin reisen“, sagt Roman Affa: „Diese Mischung aus Zivilisation und Wildnis entspricht meiner Vorstellung vom perfekten Urlaub.“

Vorerst hat die Wirklichkeit sie wieder. Und die heißt: Corona. Die eigentlich fest terminierte After-Wedding-Party mit Verwandten und Bekannten musste das Ehepaar wegen der derzeit geltenden Beschränkungen verschieben. Sie wird aber nachgeholt, versprechen die beiden. Dann werden sie viel zu erzählen haben von der Hochzeit ganz in Weiß am weißen Strand, von der Palme, die sich sanft dem Meer zuneigte und von dem Pfarrer, der mythische Weisen sang und seinem Helfer, der Ukulele spielte.

Der Hawaii-Archipel

Die Hawaii-Inseln liegen im Pazifik und werden zur Südsee gezählt. Sie hießen früher auch Sandwich-Inseln.

Maui ist die zweitgrößte Insel der Gruppe und ein beliebtes Touristenziel.

1959 wurde der Archipel als 50. und bislang letzter Staat in die USA aufgenommen.

Die Hauptstadt Honolulu befindet sich auf der Insel Oahu. Hier liegt auch der berühmte Strandabschnitt Waikiki Beach.