Pfarrer Weiling aus Hagen: Mit Glaube durch die Krise

Es ist Brandsaison. Die Feuerwehr kommt rechtzeitig. Die Flammen sind weniger gewaltig als erwartet und können rasch gelöscht werden. Schon werden Stimmen laut: Warum musste so viel Löschschaum verteilt werden? War das wirklich verhältnismäßig?

Im Nachbarort das gegenteilige Bild: Auch hier mahnen Sachverständige. Man solle wenigstens alles wegräumen, was den Brand noch beschleunigen könnte. Aber die Einwohner wollen nicht hören. So kommt das Feuer unvorbereitet und breitet sich unkontrolliert aus. Verzweifelt jammern die Menschen, weil sie nicht deutlicher gewarnt worden seien.

In den USA wird Gefahr heruntergespielt

Zwei Szenarien aus dem globalen Dorf. Auch in der Corona-Pandemie warnen früh die Experten. In Deutschland folgt eine konsequente Einschränkung des öffentlichen Lebens, in den USA spielt man die Gefahr herunter. Hier werden entsprechende Verhaltensregeln nun lautstark hinterfragt, dort tobt ein Flächenbrand.

Experten wie Drosten oder Fauci sind keine Propheten, aber ihnen ergeht es wie den biblischen Gottesboten: sie werden angefeindet, wenn es nicht so schlimm kommt; sie werden zu Hassobjekten, wenn sich ihre Vorhersagen erfüllen. Offenbar fällt es leichter, den Überbringern schlechter Nachrichten nach dem Leben zu trachten, als die eigene Lebensführung zu überdenken.

Fragezeichen hinter Impfstoff

Das Virus SARS-CoV-2 ist in der Tat gemein. Es breitet sich schnell aus, macht aber nicht alle gleich krank. Ob und wann Impfstoffe immun machen werden, ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Daher kann es keine sicheren Prognosen geben. Der Teufel hätte es sich nicht besser ausdenken können: Die Unklarheit über den Verlauf der Seuche ist ein Nährboden für Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und Zänkereien. Was nottut, sind Glaube und Geduld.

Bei einem Knochenbruch trägt man einen Verband, um das Bein bis zur vollständigen Heilung zu schonen. Auch wenn es lästig ist, übt man sich in Geduld. Die gleiche Tugend brauchen wir jetzt und sicher noch für längere Zeit. Die Bibel sagt: „Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung.“ (Röm 5,3f.)

Abstandhalten ist keine Katastrophe, ein Mund-Nasen-Schutz erträglicher als ein Gipsbein; und hilfreicher als andauerndes Meckern ist ausdauerndes Beten.

Dr. Christoph Weiling ist Pfarrer der ev.-luth. Emmauskirchengemeinde