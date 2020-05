Polizei Hagen stoppt Randalierer mit Pfefferspray

Eilpe. Ein besonders aggressiver Mann hat am Dienstagabend die Polizei in Eilpe in Atem gehalten.

Ein 39-jähriger Mann hat am Dienstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Um 23.30 Uhr mussten die Beamten in die Straße In der Welle ausrücken, weil jemand randalierte. Der alkoholisierte und aggressive Mann hatte zuvor bereits einen Platzverweis von der Polizei erhalten. Er bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte in heftiger Weise, so dass selbst Anwohner auf ihn aufmerksam wurden.

Als er die Fäuste hob und auf die Beamten zukam, mussten die Polizisten Pfefferspray einsetzen. Die Streifenwagenbesatzung brachte ihn in das Polizeigewahrsam. Der Mann wehrte sich und versuchte, die Polizisten durch Kopfstöße zu verletzen. Bei der Durchsuchung im Gewahrsam fanden die Beamten Cannabis. Der Randalierer erhält eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Polizisten blieben unverletzt.