Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall in Hagen

Hagen. Ein 65-Jähriger wurde in der Hagener Innenstadt von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Ein 65-Jähriger ist am Samstag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Mann gab in der Polizeiwache in der Innenstadt an, dass er Opfer eines Raubüberfalls geworden sei.

Täterbeschreibung

Der Hagener habe gegen 23.15 Uhr in der Holzmüllerstraße an der Bushaltestelle „Rathaus“ auf den Bus gewartet. Zwei unbekannte Täter seien von hinten an ihn herangetreten und entrissen ihm gewaltsam seine Handtasche. Anschließend seien die Männer in Richtung Potthofstraße geflüchtet.

Die beiden Täter seien zwischen 19 und 25 Jahre alt und trugen zur Tatzeit kurze Hosen und T-Shirts. Weitere Angaben konnte der 65-Jährige nicht machen. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen.

Diese können sich unter 02331/9862066 melden.