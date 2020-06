Polizeieinsatz: Abiturienten feiern Parkhaus-Party in Hagen

Die Polizeibeamten rückten zu einem nächtlichen Einsatz in Hagen aus: Abiturienten feierten eine Party in einem Parkhaus.

Ischeland. Wegen einer Ruhestörung rückte die Polizei zum Ischeland aus - und traf auf rund 50 feiernde Abiturienten. Polizeiwagen wird mit Flasche beworfen

Am Samstag rückte die Polizei gegen 2.30 Uhr zu einem Einsatz wegen Ruhestörung in die Stadionstraße in Hagen aus. In einem Parkhaus im ersten Obergeschoss hielten sich rund 50 lautstark feiernde Abiturienten auf.

Beamte werden beleidigt

Beim Eintreffen der Polizei beleidigte die Gruppe die Beamten zunächst verbal. Im weiteren Verlauf warf eine Person eine Glasflasche auf einen Streifenwagen. Anschließend versuchten die Heranwachsenden zu flüchten. Die Polizei konnte mehrere Personen der Gruppe anhalten und kontrollieren.

Sie erhielten anschließend einen Platzverweis. Ein 19-Jähriger verhielt sich während der Kontrolle besonders aggressiv und musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Durch den Angriff wurden keine Polizeibeamten verletzt. Am Streifenwagen entstand ein geringer Sachschaden.