Riesen-Projekt: Kreisel-Bau an Volmestraße in Hagen beginnt

Der Bau des Kreisverkehrs an der Ecke Volmetalstraße und Eilper Straße durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) beginnt am Montag, 8. Juni. Für sechs Wochen wird der Fahrzeugverkehr auf der Volmetalstraße mit verengten Fahrspuren an der Baustelle vorbei geleitet. Der Bau des Kreisverkehres bildet die Grundlage für die Sanierung der Marktbrücke in einem weiteren Schritt. Er soll nämlich helfen, die umfangreichen Umleitungsverkehre zu steuern und abzuleiten.

Abbiegen ist nicht mehr möglich

Ein Abbiegen aus der Innenstadt in die Eilper Straße ist ab kommendem Montag nicht mehr möglich. Die „Umleitungsstrecke 10“ führt von der Innenstadt und dem Märkischen Ring kommend über die Marktbrücke zur Hochstraße. Von dort geht es in die Frankfurter Straße. Der Verkehr aus Eilpe gelangt von der Frankfurter Straße bis zum Märkischen Ring, wo das letzte Stück der Frankfurter Straße ab der Johanniskirche für den Individualverkehr freigegeben wird. Nach dem Rechtsabbiegen auf den Märkischen Ring ist auf der Marktbrücke das Ende der Umleitungsstrecke 20 erreicht. Eine weitere Umleitung führt über die Volmestraße sowie Volmetalstraße an der Baustelle vorbei und von der Volmebrücke zurück zur Eilper Straße. Dabei handelt es sich um die Umleitungsstrecke 30. Der WBH bittet für eventuell auftretende Verkehrsbehinderungen während der Bauarbeiten um Verständnis und ist bemüht, etwaige Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Mit der Erneuerung der Marktbrücke soll noch 2020 begonnen werden. Foto: Michael Kleinrensing

Mit Erneuerung der Marktbrücke soll noch 2020 begonnen werden

Mit der Erneuerung und Verbreiterung der Marktbrücke an der Einmündung Märkischer Ring/Volmestraße soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Der Kreisel an der Ecke Volmestraße/Eilper Straße soll bis August entstehen. Erst ohne die bestehende Ampelregelung an der Einmündung zur Eilper Straße wird es möglich sein, den Gesamtverkehr des Innenstadtrings halbwegs flüssig über die Hochstraße bzw. die Frankfurter Straße – dann jeweils als Einbahnstraßen – zu führen. Die Marktbrücke soll im September 2021 fertig sein.