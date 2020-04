Rockerkrieg in Hagen: Jetzt hat der Angeklagte die Wahl

Hagen. Der Rockerkriegsprozess in Hagen könnte jetzt schnell enden: Der Richter hat dem Angeklagten mehrere Ausstiegsszenarien präsentiert.

Der Prozess um den Rockerkrieg in Hagen: Findet das Schwurgerichts-Verfahren wegen versuchten Totschlags nach über zehn Monaten jetzt doch noch ein schnelles Ende?

Auf der Anklagebank sitzt seit 20. Mai vergangen Jahres ein Kfz-Sachverständiger (59) aus Hohenlimburg. Er hatte bei den Freeway Riders die Position des „Secretary“ (Schriftführers) inne und soll am 5. Oktober 2018 auf der Frankfurter Straße (Oberhagen) als Fahrer eines weißen BMW auf ein Mitglied des rivalisierenden Rocker-Clubs „Bandidos“ geschossen haben. Das damals 26-jährige Opfer brach vor dem Café Babylon blutüberströmt zusammen.

Der Angeklagte bestreitet die Tat und belastet seinen damaligen Beifahrer. Die Kammer hat an einer Vielzahl von Verhandlungstagen Zeugen vernommen und ist etlichen Beweisanträgen nachgegangen. Doch jetzt, in der Schlussphase des Strafverfahrens, hat es ein überraschendes, nicht öffentliches Rechtsgespräch gegeben. Daran nahmen neben den Richtern auch die Verteidiger und Vertreter der Staatsanwaltschaft teil.

Angebote des Richters

Schwurgerichts-Vorsitzender Marcus Teich gab anschließend ein Angebot bekannt, das die Kammer dem Angeklagten unterbreitet hat: Nach vorläufiger rechtlicher Einschätzung des Ergebnisses der Beweisaufnahme käme ein in Mittäterschaft begangener versuchter Totschlag in Betracht, sowie gefährliche Körperverletzung. Würde vom Angeklagten kein Geständnis abgelegt, könnte ein Strafmaß zwischen sieben und acht Jahren Gefängnis verhängt werden. Bei einem Geständnis könnte der Strafrahmen zwischen sechs und sieben Jahren Haft betragen. Bei einem Geständnis und zusätzlichem Täter-Opfer-Ausgleich (Schmerzensgeld) käme sogar eine Reduzierung auf fünf bis sechs Jahre Haft in Frage.

Das Verfahren wird heute fortgesetzt. Dann wollen sich die Verteidiger und der Angeklagte zu dem Vorschlag des Gerichts äußern.