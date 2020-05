Salonlöwen aus Hagen spielen gegen den Corona-Blues

Hofkonzerte sind als musikalische Programme erfunden worden, die zur Unterhaltung von Fürsten und Königen dienen. Das Philharmonische Orchester Hagen interpretiert den Begriff jetzt neu und schickt seine Salonlöwen in den Betriebshof des Theaters Hagen, um für die Bewohner des benachbarten Seniorenheims zu spielen. Die flotten Rhythmen gegen den Corona-Blues sind ab dem 30. Mai im digitalen Couchtheater der Bühne zu hören.

Klangwerkstatt

Primgeiger Werner Köhn kämpft mit seinen Noten. Der Wind blättert sie immer wieder an der falschen Stelle um, da ist trotz Magnethaltern am Pult nichts zu machen. Doch die Salonlöwen lassen sich nicht so leicht aus der Fasson bringen. Vor 18 Jahren haben sich die sechs Philharmoniker zusammengetan, um neben Beethoven und Wagner die Salonmusik zu pflegen, zur Freude eines begeisterten Publikums.

Zollstock statt Taktstock

Es ist ein lauer Nachmittag im Mai, und für die Musiker eine Premiere wie keine andere. Denn seit dem Sinfoniekonzert am 10. März haben sie nicht mehr öffentlich gespielt, das sind lange Wochen. Corona hat die Geigen, Klarinetten und Klaviere abrupt zum Verstummen gebracht. Die Instrumentalisten halten sich zwar im Lockdown zu Hause mit Üben fit. Doch ein echter Philharmoniker lebt dafür, in die Interaktion mit den Zuhörern zu treten und dabei jene Chemie zu erzeugen, aus der Sternenstaub wird.

Doch nun ist alles anders. In den deutschen Theatern spielt jetzt der Zollstock eine größere Rolle als der Taktstock. Die seit den ersten Hofkonzerten vor 300 Jahren bewährten Aufstellungen müssen abstandssicher gestaltet werden. Die Salonlöwen haben für ihr Hofkonzert in der Spielstätte Opus mit Mundschutz geprobt, und mit großer Entfernung voneinander, die Handdesinfektion stets in Reichweite. Klarinettist Alexander Schwalb wurde als Bläser 13 Meter weit weg von den Kollegen platziert. „Mit ihm kann man sehr gut visuell kommunizieren und es reicht oft ein Blick zwischen uns beiden, um zu verstehen, was der Andere zu tun gedenkt“, lobt Werner Köhn.

Walzerseligkeit und Swing

Auch beim Konzert stehen Alexander Schwalb, Werner Köhn, Geiger Lucjan Mikolajczyk, Steffen Müller-Gabriel am Klavier, Cellist Rüdiger Brandt und Hubert Otten am Kontrabass weit auseinander, obwohl jede potenzielle Viruslast sofort vom Winde verweht wird. Die Verständigung wird dadurch kompliziert und funktioniert trotzdem, weil die Musiker sich lange kennen und schätzen.

Walzerseligkeit, Foxtrott und Tango, ungarisches Feuer, sentimentaler Schmelz, und am Ende ein zu Herzen gehendes Potpourri aus der West Side-Story: Die Damen und Herren im Seniorenzentrum am Theater wiegen sich auf den Balkonen im Dreivierteltakt, hören im Garten zu und auch in dem Versorgungsbereich zum Hof. Sie sind ein glückliches Auditorium, denn sie dürfen beim ersten Liveauftritt eines Profi-Ensembles in der ganzen Region seit dem Lockdown dabei sein.

Der Wind des Wandels

Den Termin des Hofkonzerts hat das Orchester geheim gehalten, zu groß war die Angst vor Zaungästen. Denn die Kulturfreunde der Region hungern regelrecht nach Livemusik. Drei Teenager nehmen die Abkürzung über den Hof und kommen zufällig am Spielort vorbei. Zunächst bleiben sie neugierig stehen. Als dann aber Alexander Schwalb seine wunderbare Klarinettenkantilene singt, Steffen Müller-Gabriel die Finger über das Klavier tanzen lässt, Rüdiger Brandt mit seinem Cello zaubert und Hubert Otten dem Kontrabass Beine macht, erschrecken sie sich und fliehen. Dadurch verpassen sie ein spezielles Arrangement von „Wind of Change“ von den Scorpions“ - aber auch dieser Hit war lange vor ihrer Zeit. Der Wind des Wandels, er wirbelt nicht nur die Noten beim Hofkonzert, sondern auch die Welt gerade wieder kräftig durcheinander.

Die Caféhausmusik ist eine verkannte Kunst, davon ist Alexander Schwalb überzeugt. Leicht und heiter, dabei rhythmisch geschliffen und zugleich gefühlvoll müssen die einzelnen Stücke auf den Punkt kommen. Das muss man können, hier kann sich keiner durch Schaumschlagen in Sicherheit bringen. Die Hagener Salonlöwen waren die ersten, welche diese besonderen Töne neu belebt haben. Und sie haben Mitstreiter motiviert. Alexander Schwalb: „Derzeit erlebt das Genre eine kleine Renaissance, es gibt immer wieder Ensembles, die diese Stücke wiederfinden.“

Musikvermittlung to go

Musikvermittlung ist ein großes Anliegen der Hagener Philharmoniker. Mit der digitalen Klangwerkstatt laden die Musiker auch in der Corona-Zeit Schulen und Familien ein, Instrumente und bekannte Kompositionen zu entdecken. Bei „Peter und der Wolf“ stellen Annette Kern, Rebecca Bröckel und Friedhelm Grote die Instrumentengruppe der Holzbläser vor, während sie das Abenteuer musikalisch erzählen.

Außerdem erobern die Philharmoniker neue Räume für ihre künstlerischen Interpretationen. Beim digitalen Kammerkonzert treten Oboe, Schlagwerk und Posaunen im Emil-Schumacher-Museum Hagen mit Kunstwerken in den Dialog. Alle Videos auf www.theaterhagen.de