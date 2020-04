Scheinankauf: Hagener Kripo lässt Hehler auffliegen

Vorhalle. Ein Hehler, der im Internet Briefpostkisten zum Verkauf anbot, ist von der Hagener Polizei gefasst worden.

Durch einen Schein-Ankauf ist der Hagener Kripo am Dienstag ein Hehler aus Gelsenkirchen ins Netz gegangen.

Bereits Ende März war Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Post AG eine Onlineanzeige auf einer Plattform aufgefallen, in der eine Person massenhaft Briefpostkisten anbot. Da diese Behältnisse legal gar nicht erworben werden können, nahmen die Mitarbeiter mit dem Anbieter telefonisch Kontakt auf und informierten gleichzeitig die Hagener Polizei. Als Interessent ausgegeben, wurde der Kauf von 30 Kisten für den vergangenen Dienstag auf einem Parkplatz in Vorhalle vereinbart.

Der Anbieter erschien zur verabredeten Zeit und brachte gleich 49 der Kisten in seinem privaten Fahrzeug mit. Als die Beamten einschritten und sich mit ihrer Dienstmarke zu erkennen gaben, staunte der 56-Jährige nicht schlecht. Nachdem sich der erste Frust gelegt hatte, gab er an, die Kisten vor Jahren auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Die Aussage wird derzeit von den Ermittlern überprüft. Der in keinem Bezug zur Deutschen Post stehende Mann gab zu, weitere Kisten in seiner Wohnung in Gelsenkirchen zu lagern. Diese wurden wenig später von der Polizei sichergestellt. Den Mann erwartete jetzt eine Anzeige wegen Hehlerei.