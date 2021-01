Schloss Hohenlimburg bekommt eine neuen Bewohner

Nach sieben Jahren bekommt Schloss Hohenlimburg einen neuen Bewohner. Die Wohnung liegt im Innenhof des Schlosses, direkt am Wehrgang.

Hohenlimburg Hundert Interessenten hatten auf die Anzeige für die Wohnung im Torhaus reagiert. Ein Bewerber zieht nun im Schloss ein - aber woanders

Das Schloss Hohenlimburg bekommt einen neuen Bewohner. Wie das Fürstenhaus zu Bentheim-Tecklenburg auf Anfrage mitteilte, wird ein Mann aus Dortmund auf der Höhenburg einziehen. Vor acht Jahren waren die letzten Schlossbewohner, das Ehepaar Saarmann, ausgezogen. Im Oktober vergangenen Jahres startete das Fürstenhaus hierfür die Suche nach einem Nachfolger. Die Annonce - Schlosswohnung, 200 Quadratmeter, 850 Euro Kaltmiete - sorgte für einen regelrechten Ansturm: „Das war gewaltig und hatten wir noch nie bei einer unserer Immobilien, die wir vermieten wollten“, sagt Maximilian, Fürst zu Bentheim-Tecklenburg.

"Nassauer Schlösschen" ist sanierungsbedüftig

Bei den Besichtigungen zeigte sich jedoch, dass die Wohnung im aktuellen Stand nicht überzeugen konnte. Die Räume sind nur teilweise beheizt, die Elektrik muss modernisiert werden. Die Strategie, den Neumietern die Sanierung nach ihren Wünschen zu überlassen und im Gegenzug eine niedrigere Miete anzubieten, hatte das Fürstenhaus zwar nach eigenen Angaben erfolgreich mit Wohnraum im fürstlichen Wasserschloss Haus Bosfeld bei Rheda umgesetzt. doch nach den Besichtigungen in Hohenlimburg war klar: Auf der Höhenburg greift die Strategie nicht.

Dennoch zieht bald ein neuer Bewohner ein, denn einem der Interessenten gefiel die zweite Wohnung auf Schloss Hohenlimburg, die im Innenhof liegt. Diese besitzt eine Zentralheizung, Küche, Bad, mehrere Wohnräume. Zeitweise habe früher auch die Fürstenfamilie diese Wohnung genutzt, sagt Maximilian Fürst zu Bentheim-Tecklenburg. „Als die Familie wuchs, wurde irgendwann der Wohnraum für uns zu klein.“

Neuer Mieter ab Februar

Im Februar soll in dieser Wohnung nun ein neuer Bewohner einziehen. Dieser wird die Wohnung auf der Burg privat nutzen. Weitere Tätigkeiten am Schloss, etwa als Hausmeister, seien nicht geplant, so Maximilian, Fürst zu Bentheim-Tecklenburg. „Aber es ist schön, dass das Schloss Hohenlimburg wieder bewohnt ist.“

Derweil kündigte das Fürstenhaus an, die Wohnung im „Nassauer Schlösschen“ selbst sanieren zu wollen und dann erneut eine Annonce zu schalten. Wann diese Sanierung beginnt, sei noch unklar, so Fürst Bentheim. „Unsere Liste von Immobilien, die zu bearbeiten sind, ist noch relativ lang.“