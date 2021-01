Schnee in Hagen - Ampelanlage am Emilienplatz ausgefallen

Polizei, Entsorgungsbetrieb und Hagener Straßenbahn melden die aktuelle Lage angesichts des ersten nennenswerten Schneefalls in Hagen.

Hagen. Es schneit in Hagen. Nun auch so, dass der Schnee sichtbar liegen bleibt in höheren Lagen und an manchen Stellen das Geschehen in der Stadt beeinträchtigt. Die Lage kann insgesamt als ruhig beschrieben werden, auch wenn es am Morgen zu vier Blechschäden und kleineren Unfällen im Stadtgebiet kam. Am Emilienplatz, an der Ruhrtalstraße, in der Sonnenstraße und in der Arndtsraße. Das meldet die Hagener Polizei auf Anfrage. Am Emilienplatz ist zusätzlich nun noch die Ampelanlage ausgefallen, die Polizei regelt den Verkehr nun mit Beamten vor Ort. Die Firma Siemens ist bereits zur Reparatur der Ampelanlage eingetroffen und geht davon aus, dass die Anlage bis etwa 11 Uhr wieder funktionieren soll.

Winterdiensteinsatz mittlerweile schon wieder beendet

"Wir sind um 5 Uhr mit sechs Fahrzeugen und dementsprechend sechs Mitarbeitenden zum Winterdienst ausgerückt. Allerdings hat es in den Tallagen von Hagen mehr geregnet als geschneit. Auf den Höhenlagen gab es Schneematsch, der vereinzelt zu Glätte geführt hat. Dort wurde nur partiell gestreut. Mittlerweile ist der Winterdiensteinsatz schon wieder beendet. Die Müllabfuhr läuft ganz regulär und ohne Probleme", meldet Jacqueline Jagusch, Sprecherin des Hagener Entsorgungsbetriebs HEB.

Im Liniennetz der Hagener Straßenbahn gab es bislang keine größeren Störungen. Lediglich in Breckerfeld wurde der Wengeberg bis 7.30 Uhr von der Linie 512 nicht angefahren. Sie fuhr bis zu diesem Zeitpunkt nur bis zum Breckerfelder Rathaus. Mittlerweile wird der Wengeberg wieder angesteuert.