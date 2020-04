Schutzmasken sind in Hagener Bussen erwünscht

Die Busse der Hagener Straßenbahn AG (HST) fahren ab Donnerstag, 23. April, von montags bis freitags nach dem Samstagsfahrplan. Dadurch wird insbesondere in der Zeit von ca. 8.30 bis 19.30 Uhr der Takt gegenüber dem bisherigen Angebot wieder deutlich ausgeweitet. Auf den Linien 541 und SB72 werden in den Morgenstunden im Bereich Vorhalle und Wetter zusätzliche Fahrten angeboten.

An den Samstagen gilt weiterhin der erweiterte Sonntagsfahrplan. Zusätzlich wird die Linie 542 auf dem Abschnitt Kabel bis Westerbauer in der Zeit von ca. 9 bis 17 Uhr auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. An Sonn- und Feiertagen gilt der normale Sonntagsfahrplan. Die Linie 542 verkehrt jedoch ganztägig nur alle 30 Minuten. Der Nachtexpress fährt an allen Tagen weiterhin nur um 22.32 Uhr ab Haltestelle „Stadtmitte“. In Abhängigkeit von dem Fahrgastaufkommen wird die HST gegebenenfalls weitere Einsatzbusse einsetzen.

Gegenseitiger Schutz der Fahrgäste

Sowohl von der Bundesregierung als auch von den Ländern wird bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs als auch beim Betreten von Geschäften das Tragen von entsprechenden Mund-Nasen-Schutzmasken dringend empfohlen. In einigen Bundesländern ist dies bereits Pflicht. Auch die Hagener Straßenbahn bittet ihre Fahrgäste in der aktuellen Situation einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Damit können sich die Fahrgäste gegenseitig schützen und so einen Beitrag dazu leisten, das Infektionsrisiko zu verringern.

Dabei sind medizinische Mund- oder Atemschutzmasken nicht unbedingt notwendig. Es können auch selbst genähte Stoffmasken oder alternativ Schals sowie Halstücher getragen werden. Die Aufforderung zum Tragen einer Maske macht die Hagener Straßenbahn auch in den Fahrzeugen durch entsprechende Aufkleber kenntlich, die nach und nach angebracht werden.