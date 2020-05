Schwerverletzter Mann in Hagen nicht mehr in Lebensgefahr

Der 27-jährige Mann, der in der Nacht zum Samstag in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte das Polizeipräsidium am Montag mit. Allerdings befindet er sich zur Behandlung seiner Verletzung weiterhin im Krankenhaus.

Der Mann war gegen 23.45 Uhr in der Straße Am Hauptbahnhof mit anderen Personen in Streit geraten und dabei durch Messerstiche schwer verletzt worden. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Großfahndung im Umfeld des Hauptbahnhofs gelang es der Polizei, die drei Tatverdächtigen – Männer im Alter von 27 bis 29 Jahren – festzunehmen.

Polizei ermittelt noch wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Frage, was den Streit ausgelöst hat und in welcher Beziehung Täter und Opfer stehen sowie der genaue Tathergang sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Allerdings wurde die zunächst eingesetzte Mordkommission inzwischen aufgelöst, die Polizei ermittelt nur noch wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Männer. Diese befinden sich auch wieder auf freiem Fuß. Einer von ihnen liegt nach wie vor verletzt im Krankenhaus.