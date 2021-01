Sekundarschule Breckerfeld: Tag der offenen Tür im Internet

Breckerfeld Die Sekundarschule Breckerfeld kann angesichts der Corona-Pandemie keinen Tag der offenen Tür anbieten. Die Schule informiert online.

Die St.-Jacobus-Sekundarschule Breckerfeld stellt sich am Samstag, 16. Januar, digital vor. Das Programm startet ab 10 Uhr auf der Schulhomepage.

"Leider", so Schulleiter Dirk Bollwahn, "ist in Corona-Zeiten ein Tag der Offenen Tür in bewährter Form mit Präsenz in der Schule nicht möglich." Daher könnten sich in diesem Jahr alle Interessierten anhand einer Vorstellung des pädagogischen Konzepts, einiger Videobeiträge aus dem Schulleben und einer abschließenden Live-Fragerunde mit dem Schulleiter um 11.30 Uhr ganz digital über die Schule informieren.

Kooperatives System an Sekundarschule Breckerfeld

Die Teilnehmer erhalten Informationen zum kooperativen System mit dem längeren gemeinsamen Lernen in den Klassen 5 und 6 sowie den drei eigenständigen Bildungsgängen Hauptschule, Realschule und Gymnasialzweig ab Klasse 7.

Außerdem wird das erstmalige Angebot für die Eltern, ihr Kind anzumelden, erläutert. Zudem gibt es wichtige Informationen zum Anmeldeverfahren.

Die Termine für die Anmeldegespräche für die Klasse 5 des kommenden Schuljahrs 2021/2022 finden vom 1. bis zum 3. Februar in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt.