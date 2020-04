Sirenen-Alarm in Hagen: Im Volmetal brennt erneut der Wald

Volmetal. Die Hagener Feuerwehr muss am Sonntag in Ambrock einen Waldbrand bekämpfen. Über der Stadt ertönen deshalb die Sirenen.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen musste die Hagener Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Waldbrand ins Volmetal ausrücken.

Nur wenige Meter von der Stelle entfernt, bei der am Mittwoch unweit von Ambrock schon mehrere Hektar Forst in Flammen standen, entwickelte sich auch diesmal eine Rauchwolke über den Wipfeln.

Dabei war gestern noch völlig unklar, ob die beiden Brände in einem Zusammenhang stehen. Per Sirenenalarm orderte die Hagener Berufsfeuerwehr Verstärkung von den Freiwilligen Einsatzkräften, um in dem unwegsamen, zum Teil sehr steilen Gelände das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Angesichts der anhaltenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr weiterhin hoch in Hagen.