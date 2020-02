So steht es um die Eröffnung der „L’ Osteria“ in Hagen

Hagen-Mitte. Die Eröffnung des Restaurants „L’ Osteria“ in der Volme-Galerie in der Hagener City ist von Frühjahr auf frühestens Sommer 2020 verschoben.

Gemunkelt wird immer mehr und lauter darüber, ob das Restaurant „L’ Osteria“, das in der Volme-Galerie eröffnen soll, vielleicht doch nicht in die Einkaufspassage zieht. Schließlich war die Einweihung des In-Gastrobetriebes für dieses Frühjahr angekündigt, mit der aufwendigen Renovierung wurde bis jetzt allerdings noch nicht einmal begonnen.

Zuversichtlich, im Sommer 2020 eröffnen zu können

„Wir halten am Standort Hagen fest. Sofern wir wie geplant die Baugenehmigung der Stadt Hagen im Frühjahr erhalten, sind wir sehr zuversichtlich, im Sommer 2020 eröffnen zu können“, erklärt Samanta Dörfler aus der „L’ Osteria“-Presseabteilung in München auf Nachfrage unserer Zeitung. Gespräche mit der Bauverwaltung seien geführt worden, „doch alles zieht sich hin“.

Hinzu käme, dass man in puncto Renovierung auf externe Firmen angewiesen sei. „Außerdem haben wir für unsere Restaurants an verschiedenen Standorten individuelle Konzepte“, ergänzt Samanta Dörfler. In der Region rund um Hagen sei geplant, weitere „L’ Osteria“-Restaurants in Düsseldorf und in Mülheim an der Ruhr zu eröffnen.

Systemgastronomie-Kette hat Bauantrag gestellt

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt die Untere Bauaufsicht der Stadt Hagen, dass die Systemgastronomie-Kette einen Bauantrag gestellt hat. Die Bauordnung arbeite in enger Abstimmung mit dem Center-Management der Volme-Galerie zusammen. Ein Termin, wann die Baugenehmigung für das Restaurant erteilt werde, könne nicht genannt werden.

Zum Hintergrund: In dem besonders bei junger Kundschaft beliebten Systemgastronomie-Betrieb wird vorwiegend Pizza und Pasta angeboten. In der Hagener Volme-Galerie will sich das italienische Restaurant auf einer Fläche von 600 Quadratmetern niederlassen.

Treppe muss neu errichtet werden

Vor der Eröffnung müssen etliche bauliche Veränderungen vorgenommen werden. So sollen die erste und zweite Etage durch eine Treppe, die neu errichtet wird, räumlich verbunden werden.

Auch Thomas Eggert, Center-Manager der Volme-Galerie, geht von einer Eröffnung der „L’Osteria“ im Sommer 2020 aus.

Eissalon „Cremino“ noch immer geschlossen

Zur geplatzten Wiedereröffnung des Eissalons „Cremino“­ in der Volme-Galerie sagt Thomas Eggert: „Es gibt noch ein paar technische Umbaumaßnahmen.“

Zur Erinnerung: Das sich im Erdgeschoss der Einkaufspassage (Rotunde) befindende Eiscafé Cremino ist seit längerem geschlossen. Eigentlich wollten die „Cremino“-Betreiber am Montag, 10. Februar, nach „technischen Renovierungsarbeiten“, wie ein Plakat aufklärte, wieder an den Start gehen. Doch die Arbeiten scheinen derzeit noch anzudauern. „Die Betreiber warten auf die Genehmigung, das Eiscafé wieder eröffnen zu dürfen“, so ein Mitarbeiter der Galerie.

Kein Pächter für den Ratskeller in Sicht

Auch der Ratskeller im Souterrain des historischen Rathauses (die einst „Gute Stube der Stadt“ gehört ebenfalls zur Volme-Galerie), ist noch immer geschlossen. In Sachen Pachtvertrag für das Paulaner Wirtshaus im Ratskeller gebe es keinen neuen Sachstand, so eine Brauerei-Mitarbeiterin auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Traditionsgaststätte Ratskeller wird von Paulaner als Vollsortimentsobjekt betrieben, ein neuer Pächter würde einen Mietvertrag mit der Volme-Galerie abschließen. Center-Manager Thomas Eggert äußert sich äußerst knapp zum mittlerweile fast zwei Jahre andauernden Leerstand des Wirtshauses: „Wir führen Gespräche.“