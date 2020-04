Sonderhilfen – versprochen

Eine gewaltige Corona-Rechnung für Generationen erwartet WP-Kommentator Martin Weiske für die Stadt Hagen.

Eines ist jetzt schon sicher: Diese Corona-Krise kommt uns teuer zu stehen. Nicht nur, weil Bund und Land zurzeit mit den Milliarden-Hilfen nur so um sich schmeißen, sondern auch vor Ort droht arges finanzielles Ungemach.

Kämmerer Christoph Gerbersmann, der zuletzt zweimal ausgeglichene Doppelhaushalte vorlegte, gibt schon einmal einen Vorgeschmack, was da so droht: Bislang belaufen sich die zusätzlichen Haushaltsbelastungen (Beschaffung von Waschmaschinen, Desinfektionsgeräten, Schutzkleidung und Reinigungsmittel sowie Hard- und Software für Homeoffice-Beschäftigte plus wegbrechende Kita-, VHS- und Musikschuleinnahmen) auf knapp 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommen einbrechende Gewerbesteuereinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe, steigende Kreditzinsen und 120 gestundete Gewerbesteuer- und Vergnügungssteuerforderungen in Höhe von bislang 2,8 Millionen Euro.

Das Land hat klammen Stärkungspaktkommunen wie Hagen lose Sonderhilfen in Aussicht gestellt. Außerdem gab es das Versprechen, Finanzlöcher im Jahr 2020 nicht durch drastische Sparpakte aufgefangen zu müssen. Stattdessen sollen pandemiebedingte Finanzschäden über 50 Jahre abgestottert werden dürfen.

In dieser Zeit können Sonderhilfen aus Düsseldorf auch leicht einmal in Vergessenheit geraten . . .