Spagat schaffen zwischen Abstandsregeln und Sozialleben

Am Pfingstwochenende erwartet die Hagener überwiegend sonniges und warmes Wetter. Man beobachtet schon jetzt - egal, ob in der Innenstadt oder in den Parks - dass die Coronasituation langsam in den Hintergrund rückt und die Menschen wieder nachlässiger werden, was das Abstandhalten angeht. Mit Start des Wochenendes dürfen sich laut Landesregierung auch wieder größere Gruppen mit bis zu zehn Personen treffen, langsam fährt überall der Betrieb wieder hoch, wenn auch mit gewissen Einschränkungen.

Erste Schließungen

Schön für die Geschäfte, die lange geschlossen waren - und für die Menschen, denen Zuhause die Decke­ auf den Kopf gefallen ist. Jetzt gilt es aber für viele, den Spagat zu schaffen zwischen Abstandhalten und der Freude über das wiedergewonnene Sozialleben. Nach wochenlangen Einschränkungen nicht leicht - auch wenn viele mit Blick auf die Zahl der Erkrankten in Hagen meinen, die Krise wäre jetzt quasi vorbei. Erneute Einschränkungen will und sollte keiner riskieren - nicht nur für sich selbst, sondern auch für Hagen als Stadt. Auch wenn es nervt.

Die ersten coronabedingten Schließungen im Stadtgebiet - betroffen waren beispielsweise die Süßwarenkette Hussel in Hagen oder das Restaurant Banderas am Cinestar- zeigen, wie drastisch die Situation für viele Geschäfte ist.

Niemand will einen zweiten Shutdown

Ein zweiter „Shutdown“ würde sicherlich­ für viele weitere Betriebe das Aus bedeuten, zumal einige weitere Schließungen sicherlich in den nächsten Monaten folgen werden. Und dann ist es zwar schön, dass alles wieder geöffnet ist - aber wohin geht man, wenn es in der Innenstadt fast nur noch Leerstände gibt?