Sparkasse Hagen setzt auf Distanz in den Filialen

Hagen. Wenn in den nächsten Tagen die Lohn- und Rentenzahlungen eingehen, wird es in den Banken wieder eng. Die Sparkasse setzt auf Distanz-Regeln.

Sehr viele Menschen erhalten ihre jeweiligen Lohn-, Lohner-satz- oder Rentenzahlungen am Monatsende oder direkt zum Anfang des Folgemonats. Dies führt üblicherweise in dieser Zeit zu einem erhöhten Andrang in den Geschäftsstellen der Sparkasse.

Klare Hinweise für die Filialen

Um die aktuell gebotenen Abstände zur Corona-Prävention nicht zu gefährden, gibt die Sparkasse folgende Hinweise:

- Barabhebungen oder Bareinzahlungen sollten auf weniger stark frequentierte Tage verschoben werden.

- Für die eigene Bargeldversorgung soll noch stärker als bisher das flächendeckende Geldautomatennetz genutzt werden. Insgesamt stellt allein die Sparkasse 62 Automaten in Hagen und Herdecke zur Verfügung.



- Auch viele Supermärkte, Discounter oder große Drogeriemärkte zahlen bei einem kleinen Mindesteinkauf Bargeld unkompliziert mit aus.

- Auch auf Sparkonten können nach vorheriger Freischaltung Ein- und Auszahlungen am Geldautomaten vorgenommen werden.

- Diese Sparkassen-Geschäftsstellen sind aktuell geöffnet: Sparkassen-Karree, Boele, Eilpe, Elsey und Haspe.

Bargeldlose Zahlungen

Der bargeldlose Zahlungsverkehr sollte nach Möglichkeit online (24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche) oder telefonisch über die Rufnummer (02331) 206 0 oder per Text- bzw. Video-Chat über das Kunden-Dialog-Center abgewickelt werden. Dieser Telefon- und Chat-Service steht von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Wer noch keine entsprechende Kontofreischaltung hat, kann diese problemlos telefonisch beantragen.