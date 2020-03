Stadtredaktion Hagen sucht Menschen für Tabu-Sommerserie

Hagen. Die WP-Sommerserie 2020 trägt den Titel „Worüber Hagen sonst nicht spricht“. Wir sind auf der Suche nach Menschen, die zu 50 Geschichten passen.

Wir haben uns da etwas vorgenommen, das wissen wir. Die Erfahrung vorangegangener Sommer-Serien zeigt aber, dass wir es schaffen können. Wir, das Team der Stadtredaktion Hagen, möchten in unserer diesjährigen Sommer-Serie Tabus brechen. Wir möchten Hagener das aussprechen lassen, worüber sie sich sonst nicht zu sprechen trauen. Das Leben im falschen Körper, Zwangsstörungen, Gefängnisaufenthalte, Familienbrüche, Pleite-Erfahrungen, Geld, Potenz, Schuld oder der Wunsch, das eigene Leben noch einmal korrigieren zu können. Die Serie in diesem Jahr trägt den Titel „Worüber Hagen sonst nicht spricht“.

Das sind die Themen, um die sich die Stadtredaktion gern kümmern will. Wer kennt die Menschen dazu? Wer hat Kontakte? Foto: Manuela Nossutta Funkegrafik

Mut machen für andere Betroffene

Warum tun wir das? Nicht, weil wir reißerisch sein wollen. Nicht, weil wir einfach nur außergewöhnliche Geschichten suchen. Und auch nicht, weil wir provozieren wollen. Nein, wir wollen Mut machen. Jede Geschichte soll für andere Betroffene ein Grund sein, sich ein Stück normaler, einfach ein Stück menschlicher zu fühlen. Fehler, Brüche, Sorgen, Andersartigkeit und verbotene Sehnsüchte gehören zu einem Leben dazu wie die Luft zum Atmen. Diese Serie soll dem gerecht werden.

Wenden Sie sich mit Ihren Vorschlägen an die Stadtredaktion

Wir schaffen das nicht ohne Sie, liebe Hagener. Und deswegen wenden wir uns offen Sie. Auf unserer heutigen Seite 2 veröffentlichen wir eine große Grafik mit 50 Tabus, über die sonst kaum oder gar nicht gesprochen wird. Finden Sie sich darin wieder? Kennen Sie jemanden, auf den einer der Punkte zutrifft? Haben Sie Kontakte oder Ideen? Dann wenden Sie sich an uns. Schicken Sie den Coupon an die Stadtredaktion Hagen (Schürmannstraße 4, 58097 Hagen), senden Sie eine E-Mail an hagen@westfalenpost.de oder rufen Sie uns an unter 02331/91-74185.