Statt Weihnachtsfeier: DRK Hohenlimburg tanzt „Jerusalema“

An Heiligabend tanzen Mitarbeiter der Ambulanten Pflege vom Deutschen Roten Kreuz Hohenlimburg den "Jerusalema Dance" vor der Zweigstelle an der Stennertstraße.

Hohenlimburg. An Weihnachten tanzten Mitarbeiter vom Deutsche Roten Kreuz in Hohenlimburg den "Jerusalema Dance". Die Hauptstelle in Hagen zog nach

Nach der Frühschicht an Heiligabend ging es los: Eine Gruppe von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes Hohenlimburg tanzte vor der Zweigstelle an der Stennertstraße den „Jerusalema Dance“ und stellte später ein Video des Auftritts ins Internet. Ihre Schwester in Münster habe sie auf die Idee gebracht, berichtete Initiatorin Katja Menzel, DRK-Pflegedienstleitung Hohenlimburg, im Nachgang: „Bei ihr in der Firma hatten sie sich auch an der Jerusalema Challenge beteiligt.“

Der „Gute-Laune-Tanz“ ist in der Corona-Pandemie zum Internet-Phänomen geworden: Zig Videos von Tanzgruppen kursieren mittlerweile im Netz. Aus NRW beteiligten sich unter anderem Feuerwehrleute, Polizisten und Mitarbeiter von Kliniken. In Hagen tanzten etwa Pflegekräfte des Allgemeinen Krankenhauses bereits „Jerusalema“. Ein rhythmischer Balsam gegen die Corona-Lethargie.

Tanzschritte per Videos geübt

Auch Katja Menzel, DRK, war schnell von dem Internet-Phänomen begeistert. „Es kursieren ja überall Videos des Tanzes und ich finde das ganz witzig.“ Von ihrer Schwester habe sie dann ein paar Tanzvideos mit den Schritten zum Üben für das DRK-Team bekommen. Für die Pflegekräfte aus Hohenlimburg ersetzte das Drumherum zur gemeinsamen Tanz-Aktion in diesem Jahr die Weihnachtsfeier, die coronabedingt nicht stattfinden konnte. Dem Üben daheim folgte schließlich an Heiligabend der Auftritt. Zwischen Früh- und Mittagsdienst wurde fix getanzt und das Video aufgenommen. „Wir haben dann noch ein paar Töchter von Mitarbeitern mit ins Boot genommen, weil wir Älteren nicht alle so tanzsicher sind wie die jungen Leute“, sagt Menzel. Als ehemalige Handballerin der HSG Hohenlimburg, die ihrem Verein bis heute im Vorstand die Treue hält, wagte aber auch sie sich auf das Tanzparkett. „Meine Knie habe ich nach dem Tanzen schon gemerkt“, verriet die Hohenlimburgerin, „aber für den Tag war es in Ordnung. Das nimmt man mal in Kauf.“

DRK Hagen-Mitte zieht nach

Schließlich ist das Video auch im Internet gut angekommen, wurde auf Facebook von vielen Personen geteilt. Und die Tanz-Welle rollt weiter: Heute veröffentlichte die Hauptstelle des Deutschen Roten Kreuzes in Hagen ebenfalls ein „Jerusalema“- Video auf Facebook. Zu sehen sind tanzende Mitarbeiter vom DRK Pflegedienst Hagen-Mitte und der Abteilung Hauswirtschaft in Helfe. ​