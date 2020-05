Streit in Hohenlimburg: Mann und Frau mit Messer verletzt

Elsey. Bei einem Streit auf offener Straße zückt ein 23-Jähriger ein Messer. Alle Beteiligten sind alkoholisiert. Eine Frau wird schwer verletzt.

In einer Wohnung in der Wiesenstraße ist es am vergangenen Sonntag zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen, bei dem ein 20-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau mit einem Messer von einem 23-jährigen Angreifer verletzt wurden. Der Streit verlagerte sich um 20 Uhr auf die Straße vor dem Haus. Die 28-Jährige, die bei dem entstandenen Gerangel einschreiten wollte, wurde sogar schwer verletzt. Dem 20-Jährigengelang es letztlich, dem Randalierer das Messer zu entreißen und ihn bis zum Eintreffen der Polizisten zu fixieren. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Der 23-Jährige gab zu, auch Drogen konsumiert zu haben. Die zwei Verletzten, sowie der Tatverdächtige, wurden zunächst in Krankenhäuser gebracht. Da gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, wurde er festgenommen. Das Messer stellten die Beamten sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.