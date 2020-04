Stress hilft in dieser Zeit auch in Hagen nicht weiter

Es ist schon eine merkwürdige Zeit.





Normalerweise sitzt mir meine selbst aufs Auge gedrückte To-do-Liste immer im Nacken. Aber jetzt? Da niemand weiß, wie lange die Corona-Zwangspause anhält, nutzt es nichts, mich zu stressen, da eh nichts geht.





Ausrangierte Kleinmöbel und sonstiger Kram warten darauf, zur Müllverbrennungsanlage gefahren zu werden. Der Krempel wird sich wohl noch etwas gedulden müssen, da der Hagener Entsorgungsbetrieb die Abgabestelle – wie ich finde zurecht – zum Schutz der Mitarbeiter geschlossen hat.





In der Garage türmt sich der Elek­troschrott, doch auch der wird uns vermutlich noch eine Weile Gesellschaft leisten. Den Rasen werde ich heute zum ersten Mal mähen und vertrocknete Sträucher und Büsche aus dem Erdreich ziehen. Wohin damit? Nun, nicht zur Kompostierungsanlage, denn die Abgabeeinrichtung für Grünschnitt in der Donnerkuhle bleibt ebenfalls aufgrund Corona zu.





Mich beschleicht der Eindruck, als werde man zur Entschleunigung gezwungen. Kein schönes Gefühl. Andererseits habe ich mich in den letzten Tagen mit Leuten unterhalten – mit Nachbarn, wie ich in den Gesprächen erfahren habe – die ich vorher noch nie (zumindest nicht bewusst) gesehen habe. Dabei wohne ich seit gut 25 Jahren hier im Viertel. „Mein Hagen“ in dieser merkwürdigen Zeit hält auch kleine, nette Begebenheiten für mich breit.

Gut zu wissen.