Süße Donuts ab 1. Mai in Hagen-Haspe

Hagen-Haspe. Der Familienbetrieb „Royal Donuts“ eröffnet am 1. Mai in Hagen-Haspe in der Voerder Straße 25. Es handelt sich um ein To-go-Geschäft.

„Wir sind ein echter Familienbetrieb“, unterstreicht Alexandra Suleiman-Oglu, „mein Mann wird im Betrieb mithelfen, meine beiden Söhne werden die Ware ausliefern, und auch meine Mutter unterstützt mich im Laden.“ Mit Ware spielt die Geschäftsfrau auf ihr Süßgebäck – Donuts - an, das sie ab Freitag, 1. Mai, in Haspe anbieten wird. Unter einem Donut versteht man einen etwa handtellergroßen, amerikanischen Krapfen aus Hefe- oder Rührteig. „Wir dürfen trotz Corona-Auflagen öffnen, da wir im Laden keine Tische und Stühle haben, wir sind ja ein To-go-Geschäft“, sagt die 46-Jährige.

„Royal Donuts“ wird der Laden in der Voerder Straße 25 heißen. Es handelt sich um einen Franchise-Betrieb, weitere Shops befinden sich in Köln und Essen, in Dortmund wird ebenfalls ein „Royal Donuts“ in Kürze eröffnet.

Zusammenarbeit mit „Lieferando“

Darüber, dass sie mit ihrem Geschäft an einem Ende der Hasper Fußgängerzone liegt, macht sich Alexandra Suleiman-Oglu keine Gedanken. „Wir setzen ja nicht ausschließlich auf Laufkundschaft, sondern arbeiten mit der Bestell-Plattform ,Lieferando’ zusammen.“

Das Ladenlokal präsentiert sich in Pastelltönen, „ich mag Rosé“, lächelt die gebürtige Hasperin („Ich komm’ vom Spielbrink“), die ursprünglich den Beruf der Anwaltsgehilfin gelernt hat. „Später hab’ ich dann aber fünf Jahre eine Franchise-Bäckerei in Wuppertal geleitet“, erklärt sie.

Was sie am Süßgebäck Donut fasziniert? „Wir bieten ein Baukastensystem an, jeder Kunde kann sich seinen ganz eigenen Donut von uns zubereiten lassen.“ Außerdem wird es ab dem 1. Mai in der Voerder Straße Donut-Torten und personalisierte Donuts geben. „Unsere ,Cool Bombs’ haben ein gekühltes Topping wie Cheese Cake. Und unsere ,Balls’ sind mit Berliner Ballen vergleichbar“, erläutert Alexandra Suleiman-Oglu ihr Sortiment, das durch vegane Donuts und gefüllte Croissants ergänzt wird.

Donuts mit Apfelmus, Zimt und Zucker

Was der Renner in ihrem Laden werden könnte? „Ich tippe auf ,Maxi King’ mit Karamell-Sahne; den Donut verkaufen wir für vier Euro.“ Und ihr eigener Favorit? Alexandra Suleiman-Oglu muss nicht lange überlegen: „Ein Donut mit Apfelmus, Zimt und Zucker. Echt lecker.“