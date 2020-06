Trunkenheitsfahrt endet für Hagener in Polizeigewahrsam

Hagen. Die Polizei erwischt einen betrunkenen Autofahrer mit mehr als 1,4 Promille und ohne Führerschein. Die Beamten nehmen den Mann in Gewahrsam.

Eine Trunkenheitsfahrt hat am frühen Montagmorgen für einen 31 Jahre alten Hagener im Polizeigewahrsam geendet. Einem Zeugen fiel in der Straße „Am Hauptbahnhof“ gegen 2.40 Uhr ein Renault auf, der in Schlangenlinien fuhr und vor einem Lokal hielt. Aus dem Auto torkelte ein Mann in die Gaststätte. Der Zeuge rief die Polizei.

Mehr als 1,4 Promille

Die Beamten hinderten Mann am Wegfahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Einen Führerschein konnte der Hagener auch nicht vorweisen. Zur Entnahme der Blutprobe brachten ihn die Polizisten zum Präsidium. Das Gelände wollte der Betrunkene anschließend auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen. Die Polizei nahm den 31-Jährigen in Gewahrsam. Er muss mit einer Anzeige rechnen.