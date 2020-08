Überzeugt von dem, was wir nicht sehen können

Jan Kolodziejczyk geht in seinem Beitrag in der Rubrik „Im Namen des Herrn“ der Frage nach, ob es einen Himmel gibt und wie es dort wohl aussieht.

Anlässlich des Hochfestes der Aufnahme der seligen Jungfrau Maria in den Himmel, das die Kirche gestern gefeiert hat, lade ich Sie heute, sehr geehrte Leserinnen und Leser ein, ihre Augen zum Himmel zu richten.

Gibt’s denn den Himmel? Ist der Himmel real? Und wie ist es dort?

Während ich mich bemühe, diese Fragen für mich selbst zu beantworten, erinnere ich mich an die Ereignisse des letzten Sommers. Mit einer Brise vom See lauschte ich der Kakophonie der Geräusche: raschelnde Blätter, Zwitschern, Pfeifen, Quaken und Trillern. Die hohen Gräser und Wildblumen tanzten zu der Musik, die sie umgab.

Dieser Rückzug in diese schöne Umgebung war genau das, was ich brauchte. Ich fragte mich: Ist das der Himmel? Gedanken des Himmels ließen meinen Geist in Fragen und Zweifel geraten. Gib es den Himmel wirklich? Kann ich wirklich an etwas glauben, dass ich nicht sehen kann?

Diese Fragen hatten mich seit dem unerwarteten Tod eines guten Bekannten schwer getroffen. Er war erst 42 Jahre alt, so nah an meinem Alter. Ich erkannte erneut die Zerbrechlichkeit unseres Lebens. Ich wollte wirklich an den Himmel glauben. Aber war ich überzeugt? Ich erhob mich aus dem bequemen Sessel, griff nach meiner Kamera und schlenderte zum Ufer hinunter. Ich stand auf dem Dock und spähte durch das trübe Wasser. Blasen kamen vom Boden des Sees bis an die Oberfläche, wo sie platzten und Wellen hinterließen, die sich auf dem zuvor stillen Wasser wanden. Mit den Blasen als Beweis wusste ich, dass sich viel mehr unter der Oberfläche befand. Ich war überzeugt, dass es dort unten mehr Leben gibt. Das Leben konnte ich aus meiner Perspektive jedoch nicht sehen.

Ich hob meine Kamera, um die friedliche Stimmung und das Geheimnis einzufangen, das mich umgab. Aber wie könnte ein einfaches Foto die Geräusche auf meinen Ohren oder die Brise auf meinem Gesicht einfangen? Auch wenn „ein Bild mehr sagt als tausend Worte“, kann ein gutes Foto mit seinem begrenzten zweidimensionalen Umfang die Gerüche, Geräusche, Geschmäcker und „Gefühle“ der Kameraumgebung nicht erfassen. Ich stellte meine Kamera ab, blickte über das Wasser, seufzte und machte ein Foto mit meinen Gedanken. Ich hielt nicht nur die Bilder und Geräusche und Gefühle fest, sondern auch den Frieden, der meine Seele allmählich erfüllte.

Der verstorbene Bekannte war ein talentierter Fotograf. Nach seiner Beerdigung haben wir mit seiner Familie mindestens ein Dutzend gebundene Fotobücher mit Sehenswürdigkeiten und Naturwundern durchgesehen, die er im Laufe der Jahre festgehalten hatte. Mit Fotos hat er die Schönheit der Schöpfung festgehalten und erlebte die Liebe und Herrlichkeit Gottes. Und doch, nach 1 Kor. 13, genau wie der Rest von uns, sah er nur „schwach durch einen Spiegel“. Keiner von uns weiß, wie der Himmel ist.

Ich versuche mir vorzustellen, wie er sein könnte. Doch genügt hier meine Vorstellungskraft? Ich stelle mir den schönsten Anblick, die schönsten Klänge und das schönste Gefühl vor, das ich je wahrgenommen habe. Aber selbst die Wunder der Welt, die wie die Bibel spricht nur ein Spiegelbild sind, sind ein weniger dimensionales Bild dessen, was wir erleben werden, wenn wir in den Himmel kommen (vgl. 1 Kor 2,9).

Wenn wir endlich zum Ruhm gekommen sind, werden auch wir das gesamte Bild sehen. Wir werden auch den vollen Reichtum der Herrlichkeit Gottes erfahren, berühren, riechen, schmecken und hören, wenn wir in seiner Gegenwart stehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete neue Woche.

Jan Kolodziejczyk ist Pastor