Schnee in Hagen und Breckerfeld: Selbst Autos stecken fest

Breckerfeld/Hagen. Auf den Höhen von Hagen und in Breckerfeld kommt es am Morgen nach starkem Schneefall zu Verkehrsproblemen. Busse stoppen in der Selbecke.

Starker Schneefall in der Nacht hat am frühen Morgen zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs im Hagener Süden und rund um Breckerfeld gesorgt. Die Hagener Straßenbahn hat ihren Betrieb in Richtung der Hansestadt eingestellt. Die Busse (Linie 512) fahren lediglich bis in die Selbecke. „An der Steigung vor Zurstraße“, so erklärt Sebastian Hischerberg, Sprecher der Polizei Hagen, „haben sich Autos festgefahren.“

Auch die Märkische Verkehrsgesellschaft weist auf ihrer Homepage darauf hin, dass es zu Ausfällen und Verspätungen insbesondere in den Bereichen Breckerfeld und Halver kommen kann. Für die Linie 84, die zwischen Breckerfeld und Halver verkehrt, gibt es derzeit kein Durchkommen. Im Bereich Hürxtal an der Landstraße 528 stehen Lastwagen quer. Auch ein Auto ist in einen Unfall verwickelt. Die Fahrerin erlitt eine Platzwunde. Insgesamt, so teilt ein Polizeisprecher mit, habe es am Morgen (Stand 8.15 Uhr) im Märkischen Kreis 25 Unfälle gegeben.

Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

In Breckerfeld selbst hat es nach Angaben der Polizei Ennepe-Ruhr am Morgen einen Unfall gegeben. „An der Frankfurter Straße hat um 7.27 Uhr ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen“, erklärt Sprecherin Sonja Wever.

Auch für den Winterdienst der Stadt Breckerfeld war es in diesem Jahr der erste Einsatz bei starkem Schneefall. Für den Bauhof ist das eine besondere Herausforderung, weil ja ein großes Streu- und Räumfahrzeug vor einigen Wochen oberhalb der Jugendherberge an der Glörtalsperre bei Glatteis auf die Seite gekippt war und einen Totalschaden erlitten hatte. Ersetzt werden kann es in diesem Winter nicht mehr.

Beim Landesbetrieb fallen Räumfahrzeuge aus

„Das beeinträchtigt uns schon“, so Hans-Joachim Fliß, Leiter des Bauamtes, „allerdings nicht so sehr, dass es am Morgen zu problematischen Zuständen gekommen ist. Es kann aber sein, dass wir in einigen Bereichen etwas später dran sind, als es die Anwohner gewohnt sind.“

Das kann an Mittwochmorgen auch damit zusammenhängen, dass der Bauhof in der Nacht Bereiche übernommen hat, für die er eigentlich gar nicht zuständig ist. So sind beim Landesbetrieb Straßen NRW offenbar zwei Fahrzeuge ausgefallen. „Wir haben mit einem Unimog ausgeholfen und auch die Landstraße 528 im Norden bis zur Hagener Stadtgrenze geräumt“, so Fliß.

Die Feuerwehr Breckerfeld musste bislang noch nicht ausrücken.