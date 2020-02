Ungewollt oder absichtlich? Das ist die Frage

Was am 25. Mai an der unteren Elberfelder Straße passiert ist, stellt sich nach umfassender Beweisaufnahme für Oberstaatsanwalt Hartmut Heinrich immer noch als eine schwere Brandstiftung dar: Der Angeklagte hatte sich mit zwei Hunden gegen 9.30 Uhr – das ist unstreitig – in dem zwölf Meter langen Tunneldurchgang befunden, der zum Gebetshaus der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG), der Ulu-Moschee, führt und eine Zigarette angezündet.

Dass er die Zigarettenkippe dann auf den Rand einer Papiertonne ablegte, der Glimmstengel versehentlich nach innen fiel und dadurch das Papier ungewollt und (fahrlässig) in Brand geriet, ist die Darstellung des Angeklagten – und könnte, so das Gericht ihm glaubt, einen Freispruch bedeuten. Der Staatsanwalt hält es für unmöglich, dass die Kippe „von selbst“ in die Papiertonne gefallen ist, sie sei vielmehr absichtlich (vorsätzlich) dort reingeworfen worden.