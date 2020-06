Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Räuber in Hohenlimburg.

Blaulicht Versuchter Raub in Hohenlimburg - Mann leicht verletzt

Hohenlimburg. Ein vermeintlicher Jogger greift einen Mann an - dieser wehrt sich und nimmt die Verfolgung auf. Der Mann wird beim Angriff leicht verletzt.

Am Sonntag, 14. Juni, ist es zu einem versuchten Raubüberfall in der Nähe des Hohenlimburger Bahnhofs gekommen. Ein Mann ging gegen 20.30 Uhr die Bahnstraße in Richtung Bahnhof. Hinter sich vernahm er laut Angaben der Polizei plötzlich Schritte. Zuerst vermutete er einen Jogger und machte Platz. Der vermeintliche Sportler, der sich näherte, trat dem Hagener jedoch zweimal hart gegen das Bein.

Verfolgung aufgenommen

Der 47-Jährige ging zu Boden. Dabei versuchte der Räuber in die Jackentasche seines Opfers zu fassen. Es gelang ihm nicht, das Handy zu ergreifen. Stattdessen stieß der Hagener den Angreifer von sich und rief um Hilfe. Daraufhin ergriff der Räuber die Flucht.

Der 47-Jähriger verfolgte ihn kurz, verlor den Täter aber an der Oberen Isenbergstraße aus den Augen.

Täterbeschreibung

Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt und kräftig gebaut beschrieben. Er hatte hellbraunes, kurz geschnittenes und lockiges Haar. Er war zirka 1,60 Meter groß und trug eine schwarz-blaue Jacke mit den aufgedruckten Buchstaben „H.U.F.“.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.