Gegen 19.15 Uhr, am Feiertag "Christi Himmelfahrt", brannte an der Helfer Straße eine Gartenhütte.

Einsätze in Hagen Viele Einsätze für Polizei und Feuerwehr in Hagen

Am Feiertag "Christi Himmelfahrt" waren die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stark gefordert.

Am Hengsteysee kam es um 18 Uhr zu einer Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine Gruppe von fünf Erwachsenen mit zwei Schlauchbooten an der kleinen Insel "Am Mäuseturm" auf Höhe des Seeschlösschens anlegen. Da es sich dabei um ein Privatgelände handelt, wurde ihnen der Zutritt verwehrt. Daraufhin griffen zwei Männer, Vater und Sohn, den 64-jährigen Besitzer an und verletzten ihn schwer. Die Feuerwehren aus Hagen und Herdecke rückten aus und versorgten den verletzten Mann, der mit schweren Kopfverletzungen in eine Dortmunder Klinik gebracht wurde. Die Angreifer (37 und 66 Jahre) flüchteten mit den Booten, wurden aber auf Hagener Seite, nach Zeugenhinweisen, von der Polizei aufgegriffen. Die Ermittlungen führt die Polizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Direkt im Anschluss fuhr die Feuerwehr weiter zu einem Brand in der Schulstraße. Der Auslöser für den Einsatz: angebranntes Essen.

Eine halbe Stunde später brannte dann in Helfe eine Gartenhütte in voller Ausdehnung. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Hütte komplett nieder. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Am "Vatertag" gab es der Hagener Polizei zufolge viele kleine Einsätze, unter anderem schlichteten sie den Streit eines Paares an der Hinnenwiese, der zu eskalieren drohte.

