Viele Maßnahmen in Hohenlimburg: Die Kröten wandern wieder

Hohenlimburg. In Hohenlimburg werden viele Maßnahmen ergriffen, um die Krötenwanderung sicherzustellen. Ein Überblick, wo, was, wie gemacht wird.

Wenn die Nacht beginnt, wandern sie teils zu Hunderten über Straßen in Hohenlimburg. Amphibien, die bei steigenden Frühlingstemperaturen vermehrt Fahrbahnen kreuzen, um zu Teichen oder Tümpeln zu gelangen. Die Hotspots dieser Wanderungen liegen unter anderem an der Hohenlimburger Straße auf Höhe der Donnerkuhle, an der Hammacher Straße, der Tiefendorfer Straße, der Schälker Landstraße sowie den Anliegerstraßen im Wannebachtal und im Bereich des Koenigsees im Nahmertal.

Amphibienfangzäune an Hohenlimburgs Straßen. Foto: Michael Kleinrensing

Um die Tiere vom Überqueren der Straßen und damit dem möglichen Straßentod zu bewahren, stellt die Hagener Ortsgruppe des Naturschutzbundes (NABU) in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Umweltzentrum Hagen jedes Jahr mehrere Fangzäune auf. Ein Standort liegt entlang der Hohenlimburger Straße zwischen Donnerkuhle und Hammacherstraße. Noch bis in den April hinein gehen täglich freiwillige Helfer an den Fangzäunen entlang, um die Tiere dort einzusammeln und sicher auf die andere Seite der Straße zu bringen.

An natürlichen Lebensräumen fehlt es den Amphibien zunehmend

Eine wichtige Arbeit, findet Ralf Blauscheck, Leiter der Biologischen Station. So seien die Lebensräume für Amphibien in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zurückgegangen. Grund hierfür ist unter anderem das Insektensterben, dass den Tieren ihre Nahrungsgrundlage raubt. Auch an natürlichen Lebensräumen fehle es den Amphibien zunehmend. Die Konsequenz: Bestände sinken.

„Wenn ich mir angucke, wie viele Tiere sich vor 20 bis 30 Jahren in den Gewässern getummelt haben – dagegen ist das heute nur ein müder Abklatsch.“ Zwar sei der Nutzen der Tiere für das Ökosystem nicht direkt ersichtlich, schließlich bestäubten die Amphibien keine Blüten. Und bedrohte Amphibien- und Molcharten finde man an den hiesigen Straßen auch eher weniger. „Aber jede Tierart hat ihre Stellung im Ökosystem und wenn einzelne Räder wegbrechen, dann ist irgendwann das gesamte Getriebe gestört.“

Vielzahl freiwilliger Helfer im Einsatz, um Amphibienschutz zu schaffen

Um die Tiere sicher über die Straßen zu bringen, muss der NABU alljährlich eine Vielzahl an freiwilligen Helfern rekrutieren. Darüber hinaus liegen die Kosten für feste Fangzäune und Tunnel, die den Übergang erleichtern, im hohen fünfstelligen Bereich. „An der Verbandsstraße konnten wir solche Anlagen nach vielen Jahren Diskussion durchsetzen“, sagt er. Auch auf der Wannebachstraße habe man schon Ende der 1980er die Wanderung der Tiere kontrolliert, erinnert sich der Hohenlimburger, der einst in der „Arbeitsgruppe Amphibien“ im Heimatverein mitgewirkt hat.

„An der Wannebachstraße in Hohenlimburg hat es gut 25 Jahre gedauert, um eine Sperrung der Straße durchzusetzen, damit die Amphibien auch sicher wandern können. „Und die Anwohner sind froh, dass dort jetzt dazu auch kein Durchgangsverkehr mehr herrscht.“ .