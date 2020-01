Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weg führt nach Berlin

Franziska Heinisch ist 20 Jahre alt und hat im Juni 2017 ihr Abitur am Albrecht-Dürer-Gymnasium Hagen abgelegt.

Anschließend studierte sie Jura in Heidelberg, ab April 2020 will sie ihr Studium in Berlin fortsetzen.

2017 war sie an der Gründung der Bezirksschülervertretung in Hagen beteiligt, 2018 war sie Mitglied im Vorstand der Landesschülervertretung NRW.

Von 2017 bis 2019 fungierte Heinisch unter anderem als Sprecherin der Juso-Hochschulgruppe Heidelberg und war Sozialreferentin des Studierendenrates der Universität Heidelberg.

Seit Sommer 2018 ist sie Mitglied im Jugendrat der Generationen-Stiftung.