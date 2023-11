Hagen Der Hagener Weihnachtsmarkt wartet mit einer besonderen Attraktion auf: In der Fußgängerzone wird eine Kunsteisbahn aufgebaut.

Mit Unterstützung von Sponsoren greifen die Hagener Schausteller in diesem Jahr tief in die Tasche, um den Besuchern des Weihnachtsmarktes etwas Besonderes zu bieten. In Höhe der Buchhandlung Thalia wird eine 300 Quadratmeter große Kunsteisbahn aufgebaut. Kosten: 60.000 Euro. „Wir wollen wieder Leben in die Stadt holen“, sagte Schausteller-Chef Dirk Wagner: „Das kann Hagen gut gebrauchen, wo doch der Einzelhandel ein bisschen schwächelt.“

Die Schlittschuhbahn der Firma Glice aus der Schweiz ist laut Mitteilung der Stadt Hagen eine der modernsten Bahnen, die es derzeit in Europa gibt. Sie kommt ohne Wasser und Strom aus und wird aus Kunststoffplatten aufgebaut. Durch die geringen Energiekosten passe sie hervorragend in das Umweltkonzept des Weihnachtsmarktes, so Wagner: „Für den Marktbetrieb wird ausschließlich grüner Strom genutzt, der vom heimischen Energieunternehmen Mark-E zur Verfügung gestellt wird.“

Kein Plastikgeschirr

Außerdem verzichten die Imbisse und Ausschänke vollständig auf Plastikgeschirr und verwenden stattdessen umweltfreundliche Alternativen. Auch die Weihnachtsbeleuchtung passe sich dem Gebot des sparsamen Ressourceneinsatzes an und beschränke sich täglich auf den Zeitraum von 16 bis 22 Uhr.

Tag der Chöre auf dem Weihnachtsmarkt Der 56. Hagener Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 23. November, um 17 Uhr in der Konzertmuschel im Volkspark von Oberbürgermeister Erik O. Schulz eröffnet. Er bleibt bis Samstag, 30. Dezember, geöffnet. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20.30 Uhr. Am Totensonntag, 26. November, und an den drei Weihnachtsfeiertagen von 24. bis 26. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Die Kunsteisbahn wird vom 23. November bis 21. Dezember aufgebaut. Zum Kulturprogramm gehören zahlreiche Programmpunkte, etwa am 9. Dezember ein Tag der Chöre. Am Freitag, 1. Dezember, wird auf der Wiese im Volkspark um 19 Uhr ein großes Feuerwerk abgebrannt.

Zurück zur Kunsteisbahn, die ein Dach erhält und deshalb auch bei schlechtem Wetter genutzt werden kann (dieses Dach bleibt auch noch stehen, wenn die Bahn am 21. Dezember abgebaut wird und soll somit den Besuchern der Traditionsveranstaltung „Blau unterm Baum“ am 23. Dezember bei Regen ein Obdach bieten). Sie ist an normalen Werktagen von 14 bis 20 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr sowie sonntags von 12 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise betragen 5 Euro bzw. bis zwölf Jahren 4 Euro: „Außerdem gibt es Familientickets und 10er-Karten zu vergünstigten Preisen“, so Viktoria Trenkler vom Schausteller-Team, die eigentlich geplant hatte, die Eisbahn vormittags den Hagener Schulen vorzubehalten: „Deren Resonanz ist bedauerlicherweise sehr schleppend.“

Kinderkarussell und Weihnachtsrutsche

Unmittelbar neben der Eisbahn befinden sich Kinderkarussell und Weihnachtsrutsche, was diesen Abschnitt der Elberfelder Straße für Kinder besonders attraktiv machen dürfte. Dabei ist es für die Schausteller in dieser Nach-Corona-Zeit nicht einfach, die Anziehungskraft des Weihnachtsmarktes zu steigern, denn viele Händler haben in den Jahren der Isolation aufgegeben. „Das können wir nicht vollständig kompensieren“, so Wagner, der dennoch Budenbesitzer mit Holzspielzeug sowie Schmuck aus Energiesteinen neu auf dem Weihnachtsmarkt begrüßen kann. Und das Riesenrad wird sich natürlich auch wieder drehen.

Das Riesenrad wird wieder auf dem Friedrich-Ebert-Platz aufgebaut. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und gerade in der heutigen Zeit, in der alles teurer geworden ist, ermöglicht der Bummelpass vielleicht auch Familien, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, den Besuch des Weihnachtsmarktes. Er bietet für 15 Euro Gutscheine für verschiedene Fahrgeschäfte und Verkaufsstände, deren Wert bei insgesamt 30 Euro liegt (im vergangenen Jahr kostete der Bummelpass übrigens zwölf Euro bei einem Gegenwert von 25 Euro). Jeder Bummelpass nimmt wieder an der Weihnachtsmarkt-Tombola (Auslosung am 27. Dezember) teil, bei der Preise im Wert von 5000 Euro vergeben werden, darunter Fahrräder, Elektronikgeräte und Kinderspielzeug.

Höhere Sicherheit nach Anschlag mit Lkw

Sicherheit wird spätestens seit dem schrecklichen Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin im Jahre 2016 auch in Hagen groß geschrieben. An den Einfahrstellen zum Markt werden die Schausteller wieder Wassertanks aufbauen, die als Geschenkpakete verkleidet sind. Das Sicherheitskonzept wurde mit Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr abgestimmt. Julian Gante vom Ordnungsamt lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Ordnungsbehörden mit Randalierern kurzen Prozess machen werden: „Krawall und doofes Verhalten dulden wir nicht. Der Weihnachtsmarkt soll für die Hagener ein schönes Erlebnis werden, bei dem sie sich keine Sorgen machen müssen.“

